Ein globaler Konjunkturpuls, gespannt erwartet von Tokio bis New York - und was er für die Märkte bedeutet.Der Freitag gehört der Makroökonomie: Im Stundentakt treffen PMI-Flash-Daten aus sechs Wirtschaftsräumen ein - beginnend mit Japan in der Nacht, gefolgt von Frankreich, Deutschland und der Eurozone am Morgen, bevor am Nachmittag die US-Zahlen die entscheidende Frage beantworten, ob die amerikanische Wirtschaft die Zinslast weiter stemmt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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