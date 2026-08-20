Köln (ots) -Neue Podcast-Serie "Die Schill-Show": / Louis Klamroth zeichnet Aufstieg und Fall von Ronald Schill nachRichter, Politiker und Reality-Star: Im neuen ARD-Podcast "Die Schill-Show" (NDR und WDR) zeichnet Host Louis Klamroth ("hart aber fair") den Aufstieg und Fall von Ronald Schill nach.Vor 25 Jahren - am 23. September 2001 - gelingt Ronald Schill ein überraschender Wahlerfolg: Er kommt mit einer rechtspopulistischen Law-and-Order-Kampagne in Hamburg an die Macht. Der zuvor als "Richter Gnadenlos" bekannt gewordene Schill wird Innensenator und Zweiter Bürgermeister der Hansestadt.Doch auf den schnellen Aufstieg folgen Schlagzeilen, Skandale und ein beispielloser Absturz. Ronald Schill verschwindet aus der Öffentlichkeit - und taucht schließlich im Reality-Fernsehen wieder auf. 25 Jahre nach seinem Wahlerfolg ergründet Host Louis Klamroth Schills Geschichte.Louis Klamroth erlebte Schills Aufstieg als JugendlicherFür Louis Klamroth ist "Die Schill-Show" eine sehr persönliche Recherche: Er wuchs in Hamburg auf und erlebte Schills politischen Aufstieg aus nächster Nähe - beim Wahlkampf in seiner Schulaula. Für Klamroth war Schills Aufstieg auch der Beginn seiner Politisierung und wirft Fragen auf, die ihn bis heute als Journalist und Moderator beschäftigen."Schill war die erste politische Figur, die ich bewusst wahrgenommen habe - nicht im Fernsehen, sondern ein paar Meter von mir entfernt, auf der Bühne meiner Schulaula", erzählt Klamroth. "Ich habe damals gespürt, wie eine ganze Stadt in Aufregung gerät, ohne zu begreifen, warum. Dieser Podcast ist der Versuch, das 25 Jahre später zu verstehen."Die Recherche führt Louis Klamroth von seiner Heimatstadt Hamburg bis nach Brasilien. Er trifft Schills Weggefährten, aber auch seine politischen Gegner und andere prominente Beobachter. Zu Wort kommen unter anderem Olaf Scholz, Ole von Beust, Fettes Brot, Samira El Ouassil, Gisela Friedrichsen, Olli Schulz, Jakob Lundt, Peter Lohmeyer und Olivia Jones.Dabei geht es Klamroth um mehr als eine Wiederentdeckung: "Diese Geschichte handelt nicht nur von Ronald Schill, sondern auch von einer politischen Öffentlichkeit, in der Aufmerksamkeit alles ist, und in der Grenzüberschreitungen belohnt werden, solange sie Reichweite bringen. Als Talkshow-Moderator bewege auch ich mich in diesem System."Start der Staffel am 24. August in ARD Sounds"Die Schill-Show" ist eine Produktion von Florida Factual und Studio Bummens im Auftrag von NDR und WDR. Teil des Autor:innen-Teams ist neben Moderator Louis Klamroth auch Spiegel-Reporterin Nora Gantenbrink, die 2024 vom medium magazin zur Kulturjournalistin des Jahres gewählt wurde."Die Schill-Show" ist die zweite Staffel von "Hateland", dem ARD-Podcast über Radikalisierung in Deutschland. Die Folgen erscheinen am 24. August 2026 in ARD Sounds und wöchentlich auf allen weiteren Podcast-Plattformen.Hier geht es zum WDR-Vorführraum - Presselounge - WDR (https://presse.wdr.de/plounge/wdr/programm/vorfuehrraum.html)Besuchen Sie auch die WDR Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:Ihre Fragen richten Sie bitte an:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6337101