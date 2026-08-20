München (ots) -Bayer statt Bayern? Das wäre schon eine Sensation in der Frauen-Bundesliga! MagentaSport-Expertin Tabea Kemme tippt nicht auf den zuletzt 4fachen Titelträger. "Der FC Bayern wird nicht Meister, aber dafür Champions League-Sieger", glaubt die Olympia-Siegerin Kemme: "Deutsche Meisterinnen werden Bayer Leverkusen. Auf Platz 2 FC Bayern München." Die FCB-Frauen spielen zum Auftakt am Freitag bei Union Berlin - live ab 17.50 Uhr bei MagentaSport. Union, sagt Kemme, sei "meine Überraschungsmannschaft" - Platz 4 ihr Tipp. MagentaSport zeigt alle Partien der Google Pixel Frauen-Bundesliga.Eine Reihe der Top-Stars in der Frauen-Bundesliga sind in internationale Ligen abgewandert. Die ebenfalls umworbene Klara Bühl bleibt beim FC Bayern und erklärt im MagentaSport-Interview, was für einen weiteren Verbleib gegeben sein muss: "Für mich gilt es einfach immer zu schauen, wo ich mich am besten weiterentwickeln kann. Da war München in den letzten Jahren die beste Anlaufstation und auch in diesem Jahr die Beste, wo ich mich einfach wohlfühle. Solange das gegeben ist, wird sich das auch nicht ändern." Auch sportlich sieht Bühl die Münchnerinnen gut aufgestellt: "Unser Kader ist sehr, sehr gut aufgestellt, sodass wir in allen drei Wettbewerben mitspielen können oder bis zum Ende dabei sind."Erstmals wird in der Frauen-Bundesliga kein reiner Frauenfußball-Klub vertreten sein. Klara Bühl glaubt findet, das erhöhe die Wettbewerbsfähigkeit: "Letztendlich geht es darum, dass man als Liga breit aufgestellt ist, dass man gute Vereine hat, die kompetitiv sind. Ich glaube, das haben wir in Deutschland. Das hilft vor allem langfristig sehr, dass jede Mannschaft mithalten kann, die gleichen Bedingungen vorweisen kann. Das wird auf Dauer schon der entscheidende Punkt werden."Nachfolgend Clips und Aussagen von FCB-Angreiferin Klara Bühl plus Prognose Tabea Kemme. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht es mit Fußball bei MagentaSport am kommenden Freitag, wenn der FC Bayern ab 17.50 Uhr bei Union Berlin die neue Saison der Frauen-Bundesliga eröffnet. Das Spiel Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln wird am Samstag ab 11.45 Uhr live und kostenlos gezeigt.Klara Bühl, Spielerin FC Bayern, über die Attraktivität der Frauen-Bundesliga: "Grundsätzlich ist es wichtig, dass du Persönlichkeiten hast, nennen wir sie Stars, die die deutsche Liga repräsentieren, in den Spielen dabei sind, weil sie Vorbilder für die Kids sind und das Niveau der Liga erhöhen und die Attraktivität der Liga fördern. Letztendlich geht es darum, dass man als Liga breit aufgestellt ist, dass man gute Vereine hat, die kompetitiv sind. Ich glaube, das haben wir in Deutschland. Jetzt haben wir nur noch Männervereine oder Mannschaften, die einen Männerverein im Rücken haben, in der Liga vertreten. Das hilft vor allem langfristig sehr, dass jede Mannschaft mithalten kann, die gleichen Bedingungen vorweisen kann. Das wird auf Dauer schon der entscheidende Punkt werden. Kurzfristig ist es super wichtig, dass man eben Stars in den Reihen hat, weil die Kids ihnen nacheifern, Vorbildfunktionen ausfüllen. Deswegen ist das schon sehr, sehr wichtig."...über ihre Vertragssituation: "Am Ende ist das immer eine Entscheidung des Gesamtpaketes. Bis jetzt fühle ich mich in München einfach unglaublich wohl. Sowohl privat als auch sportlich hat das in den letzten Jahren seinen Lauf genommen, dass wir als Team national wie international erfolgreich sind. Unser Kader ist sehr, sehr gut aufgestellt, sodass wir in allen drei Wettbewerben mitspielen können oder bis zum Ende dabei sind. Für mich gilt es einfach immer zu schauen, wo ich mich am besten weiterentwickeln kann. Da war München in den letzten Jahren die beste Anlaufstation und auch in diesem Jahr die Beste, wo ich mich einfach wohlfühle. Solange das gegeben ist, wird sich das auch nicht ändern. Ich glaube, dass das für mich von Jahr zu Jahr eine neue Entscheidung ist. Wenn man merkt, dass die Liga kompetitiv ist und es Spaß macht, in der Liga zu spielen, kann man sich das auch lange vorstellen."Link zum Interview: https://cloud.thinxpool.de/s/WGYZ5Z2GRmNABAC?dir=/&openfile=trueBayer statt Bayern - Kühne Prognose von Tabea Kemme: "Oah, ihr werdet mich so daran festnageln"Tabea Kemme genießt einen ausgezeichneten Ruf als Expertin bei MagentaSport und MagentaTV. Bei der Prognose zur neuen Bundesliga-Spielzeit überrascht die Olympia-Siegerin: "Der FC Bayern wird nicht Meister, aber dafür Champions League-Sieger! Oah, ihr werdet mich daran so festnageln - ich merke das schon!" Ja, stimmt Tabea."Deutsche Meisterinnen werden Bayer Leverkusen. Auf Platz 2 FC Bayern München. Es ist an der Zeit, dass sie international den nächsten Schritt gehen", glaubt Tabea Kemme: "Auf Platz 3 haben wir Hoffenheim. Auf Platz 4, meine Überraschungsmannschaft, Union Berlin. Auf fünf geht die Eintracht, auf Platz 6 der VfL Wolfsburg." Natürlich gibt's die kühne Kemme-Prognose "ohne Gewähr." Na klar!De Link zur kühnen Kemme-Prognose:https://cloud.thinxpool.de/s/PaRbFjxNen47GiTFußball live bei MagentaSport(alle Infos zum Programm und weitere Infos zu Inhalten gibt's auch hier: www.magentasport.de)Fußball der Frauen live bei MagentaSport - der Start der Bundesliga1. Spieltag der Google Pixel Frauen-BundesligaFreitag, 21.08.2026ab 17.50 Uhr: 1. FC Union Berlin - FC Bayern MünchenSamstag, 22.08.2026ab 11.45 Uhr: Eintracht Frankfurt - 1. FC Kölnab 13.45 Uhr: 1. FC Nürnberg - VfL WolfsburgSonntag, 23.08.2026ab 13.45 Uhr: TSG Hoffenheim - VfB Stuttgartab 15.45 Uhr: RB Leipzig - Bayer Leverkusenab 18.15 Uhr: Hamburger SV - SC FreiburgMontag, 24.08.2026ab 17.45 Uhr: FSV Mainz 05 - Werder Bremen3. Liga | 3. SpieltagFreitag, 28.08.2026ab 18.45 Uhr: Fortuna Düsseldorf - VfB Stuttgart IISamstag, 29.08.2026ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: MSV Duisburg - Würzburger Kickers, Alemannia Aachen - SV Meppen, SC Verl - SC Fortuna Köln, SV Wehen Wiesbaden - Rot-Weiss Essen, SG Sonnenhof Großaspach - FC Ingolstadt 04ab 16.15 Uhr: TSG Hoffenheim II - SSV Jahn RegensburgSonntag, 30.08.2026ab 13.15 Uhr: 1. FC Saarbrücken - Hansa Rostockab 16.15 Uhr: TSV Havelse - SV Waldhof Mannheimab 19.15 Uhr: FC Viktoria Köln - SC Preußen MünsterPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6337123