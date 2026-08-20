Die nun erneut gestiegenen Ölpreise sind eine deutliche Belastung für Fluggesellschaften wie Lufthansa, Ryanair oder IAG. Denn zum einen führen sie zu anhaltend hohen Kerosinkosten, zum anderen verringern sie mitunter das Reisebudget potenzieller Kunden. Dennoch lohnt sich nach Ansicht einiger Experten der Kauf von Airline-Aktien. So hat etwa Bernstein Research dazu geraten, bei den Anteilscheinen der British-Airways-Muttergesellschaft IAG (International Airlines Group) zuzugreifen. Das US-Analysehaus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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