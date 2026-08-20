Der chinesische Batteriespezialist CATL und der deutsche Autozulieferer Schaeffler wollen ihre Zusammenarbeit ausweiten. Wie heute verkündet, wollen beide Unternehmen künftig für den europäischen Automobilmarkt gemeinsam Systemen für das Batterie-Management von Fahrzeugen entwickeln. Geplant ist insbesondere die Entwicklung sogenannter Integrated-Powerbox-Lösungen. Dabei sollen Hochvolt-Elektronik und elektromechanische Systeme eng miteinander verbunden werden. CATL bringt in die Kooperation seine Kompetenz in der Zelltechnologie, der Entwicklung von Batteriesystemen und der industriellen Fertigung großer Stückzahlen ein. Schaeffler steuert vor allem seine Erfahrung bei der Entwicklung von Hard- und Software, der Systemintegration und der Serienproduktion in Europa bei. Damit ergänzen sich die Kompetenzen beider Unternehmen entlang wesentlicher Bereiche der Batterie- und Antriebstechnologie.
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