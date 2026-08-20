DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 21. August (vorläufige Fassung)

=== *** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Juli Kernverbraucherpreise (ex Nahrung) PROGNOSE: +1,8% gg Vj zuvor: +1,6% gg Vj *** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Juli PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+4,2% gg Vj *** 08:45 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 50,0 zuvor: 49,8 *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex August PROGNOSE: 101 zuvor: 101 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 49,9 zuvor: 49,6 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,4 zuvor: 49,4 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 50,2 zuvor: 49,8 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,5 zuvor: 51,3 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 52,5 zuvor: 52,2 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 51,7 zuvor: 51,7 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 51,6 zuvor: 51,9 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,5 zuvor: 52,0 *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Juli *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 52,0 zuvor: 52,1 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 51,5 zuvor: 51,9 *** 11:00 EU/Tariflohnindikator Euroraum 2Q *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 53,9 zuvor: 54,6 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 54,0 zuvor: 53,9 *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) August PROGNOSE: -16,2 zuvor: -15,9 ===

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