Die kanadische Großbank RBC hat ihr Kursziel für die Nordex-Aktie von 36 € auf 38 € gesenkt und das Rating "Underperform" beibehalten. Analyst Mark Fielding zog nach der abgelaufenen Berichtssaison im Kapitalgütersektor sein Fazit, und das fiel durchaus positiv aus. Q2 war das stärkste Quartal seit drei Jahren Das zweite Quartal war laut Fielding das stärkste seit drei Jahren. Wachstumstreiber sind weiterhin der rasante Ausbau von Rechenzentren für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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