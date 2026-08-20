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Actien-Börse Nr. 34

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Energie macht inzwischen 28 % des Konzernumsatzes aus und läuft laut CEO Schulz "sehr gut". Öl und Gas stehen für weitere 19 %. Fast die Hälfte des Umsatzes hängt damit an diesen beiden Endmärkten. Bei Öl und Gas hob der CEO ausdrücklich LNG und die Investitionen im Mittleren Osten als Treiber für die kommenden Jahre hervor. Die Chemieschwäche wird somit teilweise durch mehr Energiegeschäft kompensiert. Ende Q2 waren 90 % des für 2026 erwarteten Umsatzes realisiert bzw. durch den Auftragsbestand abgedeckt. Die avisierten 250 bis 300 Mio. € Free Cashflow für 26 bleiben somit glaubhaft und stehen gegen 2,8 Mrd. € Börsenwert. Zukaufbasis rd. 72 €.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, mit seinem Team die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug aufWeitere Themen deru. a.:- Fomo ist das Schlagwort dieser Woche- Ein spannender Herbst steht bevor- DAX: Kampf der Schwergewichte- Fliegt bei SCOUT24 bald das Blech weg?- Neuer Hebel für MLP?- Comeback-Wette aus Großbritannien- Dieser Chip-Spezialist ist ein klarer KaufIhre Bernecker Redaktion /