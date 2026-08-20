Frankfurt am Main/Marburg (ots) -Moderator Tobi Kämmerer kehrt für "Tobis Städtetrip: Zurück in Marburg" am Dienstag, 25. August, um 20.15 Uhr im hr-fernsehen zurück in die Universitätsstadt. Bei seiner zweiten Entdeckungstour erlebt er Marburg aus ganz neuen Perspektiven - vom tropischen Schmetterlingshaus bis zum inklusiven Hochseilgarten.Ein besonderes Highlight erwartet ihn im Botanischen Garten: Jan Hussmann zeigt ihm nicht nur seine Arbeit mit den Schmetterlingen, sondern erzählt auch von einem außergewöhnlichen Zuchterfolg: In der vergangenen Saison gelang es ihm, den größten Schmetterling der Welt in Marburg zu züchten. Im inklusiven Hochseilgarten geht es für Tobi über Rampen, Seilzüge und Seilrutschen. Die erst vor wenigen Monaten eröffnete Anlage gehört zu den wenigen ihrer Art in Deutschland. Gemeinsam mit Lars Kietz muss Tobi Herausforderungen meistern, bei denen es vor allem auf Teamwork ankommt. Auf der Zeiteninsel in Argenstein reist er dagegen zurück in die Steinzeit. In fünf Steinzeitzonen kann er das Leben unserer Vorfahren entdecken - begleitet von der Archäologin Heidi Geschwind und zahlreichen "Steinzeitlern". Ob Einbaum fahren oder Feuermachen: Tobi darf sich selbst ausprobieren.Auch kulinarisch hat Marburg einiges zu bieten. In der Konditorei Klingelhöfer zeigt Schokoladen-Sommeliére Annette Klingelhöfer dem Moderator die Kunst der Patisserie. Die Konditorei wird bereits in fünfter Generation geführt. Im Restaurant Edlunds taucht Tobi anschließend in die Welt der schwedischen Küche ein: Thomas Edlund serviert Köttbullar, fermentierten Fisch und skandinavisches Lebensgefühl. Mit dem Schlossbus 191 geht es zudem auf eine nostalgische Fahrt durch die Marburger Oberstadt. Der historische Bus wurde Ende der 1960er-Jahre eigens für die besonderen Bedingungen der Oberstadt gebaut. Heute hält Alexander Michel, der sich ehrenamtlich für die Nahverkehrsgeschichte Marburgs engagiert, diese Erinnerung lebendig.Zum Abschluss wird es kreativ: Beim Tufting will Tobi herausfinden, ob die Handarbeitstechnik tatsächlich süchtig machen kann. Mit der Tufting-Pistole entstehen aus Garn in kurzer Zeit plüschig-weiche Wandbehänge und Kissen. Melissa vom Herzwerk zeigt ihm, wie aus einzelnen Büscheln textile Kunstwerke werden. So verbindet die zweite Marburg-Tour Geschichte Genuss, Handwerk und Abenteuer - und führt Tobi erneut zu Menschen, die ihre Stadt mit Leidenschaft und ganz persönlichen Geschichten prägen.Über Tobis Städtetrip:Tobi Kämmerer begibt sich seit 2018 auf abwechslungsreiche Städtetrips und entdeckt spannende Orte und Regionen. Die Sendung "Tobis Städtetrip" wird im hr-fernsehen ausgestrahlt und in der ARD Mediathek gestreamt. Dabei sammelt Tobi neue Eindrücke und erlebt die Stadt aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, unterstützt von lokalen Persönlichkeiten. Besondere Sehenswürdigkeiten und kulinarische Highlights stehen ebenso auf dem Programm wie Hintergrundinformationen zur Stadtgeschichte. Auch spontane Begegnungen sorgen für überraschende und unterhaltsame Momente.Pressekontakt:PressereferentChristian BenderTel.: 069 155 2290E-Mail: christian.bender@hr.deHERAUSGEBERHessischer RundfunkKommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6337160