Ero Copper (ERO): Kupfer-Boom trifft Wachstum!

Worauf Trader jetzt achten müssen!

Rückblick

Nach einer monatelangen Seitwärtsphase zwischen April und Juli (im Bereich von ca. 23 bis 33 USD) erlebte die Aktie Anfang August einen dynamischen Ausbruch nach oben. Vom Hoch erfolgte nun die erwartete Korrektur in Richtung der 20-Tagelinie.

Ero Copper-Aktie: Chart vom 19.08.2026, Kürzel: ERO Kurs: 34.30 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Setzt sich der Pullback als geordnete Gegenbewegung nach oben fort, bietet der Bereich um 32 bis 33 USD eine solide Basis. Dies würde den Weg für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung 40 USD ebnen.

Mögliches bärisches Szenario

Schließt die Aktie nachhaltig unter der 20-Tagelinie, wird das Pullback-Setup entkräftet. Darunter droht ein Rückfall an die Unterkante der mehrmonatigen Konsolidierungsplattform bei 23 USD.

Meinung

Ero Copper ist ein kanadischer Kupferproduzent mit klarem operativem Schwerpunkt in Brasilien. Kupfer verzeichnet anhaltend hohe Nachfrage durch die weltweite Energiewende, Stromnetz-Modernisierungen, Rechenzentren für Künstliche Intelligenz und Elektromobilität, während das weltweite Angebot durch Minenschließungen und fehlende Großprojekte knapp bleibt. Nach den hohen Investitionsausgaben für den Bau der Tucumã-Kupfermine geht das Unternehmen schrittweise in eine Phase mit starkem freiem Cashflow über, was künftig auch Raum für Schuldenabbau oder Kapitalrückgaben an Aktionäre schafft. Das geschätzte KGV für 2026 bewegt sich bei rund 7,5, was im Branchenvergleich als moderat gilt.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 3.55 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 15.45 Mio. USD

Meine Meinung zu Ero Copper ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 20.08.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

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In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

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