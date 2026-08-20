Apple hatte in dieser Woche ein Video geleakt, das neue Airpods mit "Visual Intelligence" in Aktion zeigt. Einem neuen Bericht zufolge kommen die Ohrstöpsel mit integrierter Kamera aber noch nicht so schnell auf den Markt. Die Airpods mit eingebauter Kamera erscheinen voraussichtlich erst 2027. Das berichtet Bloomberg-Journalist Mark Gurman, der als gut informierter Apple-Beobachter gilt. Zuvor hatte Apple selbst ein Video zu den Ohrhörern geleakt: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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