Bitcoin hat eine wichtige Hürde genommen. Der Ausbruch über 66.000 US-Dollar war lange erwartet worden - jetzt ist er da. Für die meisten Anleger ist das eine gute Nachricht und für diesen Titel könnte das geradezu der Startschuss sein.Denn es gibt Unternehmen, die von einem steigenden Bitcoin-Kurs stärker profitieren als andere. Manche sind direkt im Mining tätig, andere halten Kryptowährungen in ihrer Bilanz. Dieser eine Wert ist strukturell jedoch so aufgestellt, dass ein Bitcoin-Anstieg direkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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