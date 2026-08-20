Die vergangenen Jahre waren für die Anteilseigner von Kimberly-Clark eher zum Vergessen. Denn die Anteilscheine gerieten spätestens nach der etwas teuren Übernahme von Kenvue unter Druck und fielen immer weiter. Erst in den letzten Monaten konnte die Talfahrt der Anteile des weltweit aktiven Hygienekonzerns gestoppt werden.Das Unternehmen ist global aktiv und hierzulande vor allem durch Marken wie etwa Kleenex, Hakle, Camelia, Huggies oder DryNite sehr bekannt. Aus den verschiedensten Gründen lief ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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