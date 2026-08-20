Humanoide Roboter stehen vor dem Sprung von der Entwicklungsphase in die industrielle Anwendung. Zu den Unternehmen, die dabei eine führende Rolle einnehmen wollen, gehört Agility Robotics. Der spektakuläre Börsenstart des chinesischen Roboterherstellers Unitree Robotics zeigt, wie groß die Fantasie rund um diese neue Technologie inzwischen ist. Doch lässt sich daraus tatsächlich auf das Kurspotenzial von Agility schließen? Börsengang über einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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