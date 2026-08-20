Rekordgewinne durch den KI-Chipboom sorgen in Südkorea für einen Milliardenregen. SK Hynix plant Mega-Boni und Aktienrückkäufe, während Samsung offenbar eine gewaltige Sonderausschüttung vorbereitet. SK Hynix will einen Großteil der Mitarbeiterboni künftig in Aktien auszahlen. Wie Reuters berichtet, sollen 60 Prozent der Bonuszahlungen in Unternehmensaktien und 40 Prozent in bar erfolgen. Nach dem vorgeschlagenen Modell würden die Mitarbeiter 2027 Aktien im Wert von 40 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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