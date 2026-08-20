Die Nebenwirkungen von solarem Geoengineering sind kaum abzuschätzen. Aber die Frage, ob daran geforscht werden sollte, ist umstritten - und wird dennoch immer wieder diskutiert. Jim Franke zieht das Deckblatt einer Präsentation beiseite und gibt den Blick auf ein seltsames Fluggerät mit gedrungenem Rumpf und riesigen Flügeln frei. Die unbemannte Maschine soll auf 20.000 Meter steigen, wo die Krümmung der Erde zu sehen ist und die Luft nur noch fünf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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