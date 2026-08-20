In der dreiteiligen Serie geht es um regionale Regulierung und Branchenfeinheiten. Das zentrale Argument: Es gibt keine allgemeingültige KYC

LONDON, Aug. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Shufti, eine Plattform für glokale Identitätsverifizierung und Compliance, hat Built By Shufti ins Leben gerufen, eine dreiteilige Podcast-Serie über die Frage, warum Identitätsverifzierung keinen einzelnen, universellen Ansatz verfolgen darf.

Shufti bietet seine Dienstleistungen über 2.000 Unternehmen in allen globalen Märkten an und hat eine firmeninterne Verifizierungstechnologie für den Umgang mit unterschiedlichen, länderspezifischen Anforderungen, Identitätsausweisen, Regulierungsrahmen, Risikoprofilen und Kunden-Journeys ausgearbeitet,

Von Gibraltar bis Tokio und von Dubai bis Sydney unterscheiden sich die Ansprüche eines Unternehmens an die Identitätsverifizierung je nach Branche, Region und Zweck der Verifizierung.

Built By Shufti wird live aufgezeichnet und gewährt einen Blick hinter die Kulissen seiner Identitätsverifizierung. In dieser Serie vereinen die Hosts Jiad Cheema und Daniela Marin, Senior Product Marketing Manager, Produkt- und Marktperspektiven, um zu ergründen, wie regulatorische Anforderungen, Branchenfeinheiten und Kundenbedürfnisse die Art und Weise beeinflussen, wie Identitätsverifizierung konzipiert und angepasst wird.

Der erste Teil hat seine Premiere am 20. August, die nächsten Folgen gibt es dann am 27. August und 3. September 2026.

Das Gerüst der Serie ist simpel: Die Branche definiert, wer verifiziert werden muss; die Region definiert, wo die Verifizierung stattfinden; und die Anwendungsfälle definieren, was die Verifizierung erreichen muss.

Folge 1 - "Every Industry" (Jede Branche) | 20. August

In der ersten Folge geht es darum, wie sich die Verifizierungsanforderungen von Branche zu Branche unterscheiden.

Ein Unternehmen im Bereich digitale Vermögenswerte muss vielleicht schnelles Onboarding gegen Betrugs- und Risikokontrollen abwägen. Ein reguliertes Finanzinstitut benötigt die Verifizierung möglicherweise, um mit etablierten Compliance-Verfahren und -Infrastrukturen zu arbeiten. Ein Gaming-Unternehmen hingegen legt den Schwerpunkt auf Alter, Identität und länderspezifische Zulässigkeitsanforderungen.

Folglich muss dieselbe Verifizierungstechnologie sehr unterschiedliche Risikoumgebungen, regulatorische Verpflichtungen und Kunden-Journeys unterstützen. Die Podcast-Folge zeigt, wie Identitätsverifizierung für diese Anforderungen konfiguriert werden kann, anstatt jedes Unternehmen in denselben Workflow zu zwingen.

"Die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, haben die Technologie geformt, die wir schaffen. Mehr als 2.000 Unternehmen haben Shufti mit unterschiedlichen regulatorischen Anforderungen, Identitätsausweisen, Risikoerwägungen und Kunden-Journeys konfrontiert, und jede einzelne Erfahrung hat dazu beigetragen, was wir über den Aufbau einer umfangreichen Identitätsverifizierung wissen. Built By Shufti beleuchtet diese Erfahrungen und ergründet, was man beim Aufbau einer Technologie alles anpassen kann", so Shahid Hanif, CEO von Shufti.

Folge 2 - "Every Region" (Jede Region) | 27. August

In der zweiten Folge wechselt der Fokus von der Person, die verifiziert wird, zum Ort des Geschehens.

Identitätsverifizierung funktioniert nicht in jeder Region gleich. Dokumente, Schriften, Namenskonventionen, regulatorische Anforderungen, Sanktionspflichten, Adressnachweise und Betrugsmuster können sich je nach Land erheblich unterscheiden.

Shuftis Dokumentintelligenz verarbeitet aktiv über 10.000 Dokumententypen und unterstützt die Verifizierung in über 240 Ländern und Gebieten und über 150 Sprachen und Schriften und spiegelt so die vielfältigen Identitätsökosysteme wider, denen Unternehmen bei ihren marktübergreifenden Tätigkeiten begegnen.

Darüber hinaus bietet dies Unternehmen die Möglichkeit, Kunden marktübergreifend zu unterstützen, ohne jede Identität oder Regulierungsumgebung gleich zu behandeln.

Folge 3 - "Every Use Case" (Jeder Anwendungsfall) | 3. September

In der letzten Folge geht es schließlich nicht mehr darum, wer verifiziert wird und wo, sondern was die Verifizierung eigentlich erreichen soll.

Wenngleich die Identitätsverifizierung beginnt, wenn sich ein Kunde anmeldet, kann die Identität zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Kunden-Lifecycle festgestellt oder bestätigt werden müssen. Dieselbe grundlegende Technologie kann das Onboarding, die Authentifizierung, Zulässigkeitskontrollen und fortlaufende Überwachung unterstützen, je nach Unternehmen, Region und Zweck der Interaktion.

Jenseits des Onboardings zeigen diese Anwendungsfälle, wie Identitätsverifizierung statt eines einmaligen Vorgangs bei der Anmeldung Teil eines vernetzten Kunden-Lifecycle werden kann.

Gleichzeitig sprechen alle drei Folgen ein weiteres Thema an: Eine effektive Verifizierung kombiniert Automatisierung mit menschlichem Urteilsvermögen. Automatisierte Systeme können eindeutige Fälle schnell und in großem Umfang verarbeiten, während menschliche Analysten Fälle überprüfen, die zusätzliche Aufmerksamkeit erfordern.

Der Podcast wird zum ersten Mal am 20. August 2026 veröffentlicht. Bis zum 3. September 2026 gibt es dann jede Woche eine neue Folge.

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Anmeldung für Folge 1: Every Industry | 20. August

Anmeldung für Folge 2: Every Region | 27. August

Anmeldung für Folge 3: Every Use Case | 3. September

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Über Shufti

Shufti ist eine glokale Plattform für Identitätsverifizierung und Compliance, die Unternehmen bei der Verifizierung von Kunden, beim Risikomanagement und der Einhaltung regulatorischer Anforderungen im gesamten Kunden-Lifecycle unterstützt. Shufti stellt seine Dienstleistungen über 2.000 Unternehmen aus den Bereichen Banken, Fintech, Zahlungen, Versicherungen und iGaming bereit und vereint globale Technologie mit regionaler und Branchenexpertise, um die Identitätsverifizierung in unterschiedlichen Märkten und Anwendungsfällen zu unterstützen. Als anerkannter G2 IDV Leader hilft Shufti regulierten Unternehmen beim schnelleren Onboarding von Nutzern, bei der Betrugsbekämpfung und der Einhaltung globaler Compliance-Anforderungen.

Pressekontakt

Aroosa Virk

Brand and Communications Manager

Shufti

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