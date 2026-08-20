Künstliche Intelligenz ist bei Versicherern inzwischen fest in der Unternehmensstrategie verankert. Wo die Gesellschaften bereits erste messbare Mehrwerte feststellen und wo sie noch Hürden bei der Umsetzung sowie die größten Potenziale sehen, zeigt eine aktuelle KPMG-Studie. Für die Studie "Generative KI in der deutschen Wirtschaft 2026" hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG 30 Versicherungsunternehmen befragt. Demnach haben alle Gesellschaften eine KI-Strategie. 83% haben hierfür auch klare ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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