Der niedrige Wasserpegel hat auch große Auswirkungen auf diverse Wirtschaftszweige. Der GDV warnt nun davor, dass durch die Umleitung von Gütern, die aktuell nicht über den Fluss transportiert werden können, auch das Risiko von Transportschäden steigt. Der Rhein zählt zu den bedeutendsten Wasserstraßen Europas und er führt aktuell so wenig Wasser wie nie zuvor (seit Beginn der Aufzeichnungen). Normalerweise werden über ihn täglich Güter wie Erz, Kohle, Mineralölprodukte, Chemikalien, Getreide und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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