Mainz (ots) -Beim ersten SWR Kindermedientag im Funkhaus Mainz konnten Schülerinnen und Schüler dritter bis fünfter Klassen aus Mainz, Gimbsheim und Ingelheim Medien erleben und selbst aktiv werden. Unter dem Motto "Medienabenteuer zum Mitmachen" erwartete die Teilnehmenden ein abwechslungsreiches Programm mit interaktiven Formaten, Workshops und spannenden Einblicken hinter die Kulissen der Medienproduktion.Wie entstehen Nachrichten? Woran erkennt man Fake News? Wie wird aus einer Idee ein Podcast oder ein Hörspiel? Diese Fragen standen im Mittelpunkt des ersten SWR Kindermedientages am heutigen Donnerstag im Mainzer Funkhaus. Den Auftakt bildete eine interaktive Keynote mit Tim und Soraya aus "Team Timster". Gemeinsam mit den Kindern gingen sie der Frage nach: "Stimmt das wirklich oder ist das Quatsch?" Die Schülerinnen und Schüler erfuhren, wie Reporterinnen und Reporter arbeiten, woran sich verlässliche Informationen erkennen und wie sich Falschmeldungen entlarven lassen. Dabei konnten sie selbst miträtseln, diskutieren und auf Faktencheck-Suche gehen. "Den Tag fand ich sehr spaßig. Wir haben gelernt, dass Medien nicht alles zeigen und die KI auch manchmal lügt und dass wir uns nicht auf KI verlassen können.", so eine der teilnehmenden Schülerinnen über den Kindermedientag.Blick hinter die KulissenAnschließend ging es für die fünf Klassen in verschiedenen Workshops um die Praxis der Medienproduktion. Im Nachrichtenstudio des SWR erhielten sie angeleitet von SWR Aktuell Redakteurin Franziska Lenhardt einen Blick hinter die Kulissen und erfuhren, wie eine Nachrichtensendung entsteht. Sie besuchten die Regie, lernten die Abläufe rund um eine Live-Sendung kennen und durften sich bei einer Teleprompter-Challenge selbst als Nachrichtensprecher:innen versuchen.Eigener Podcast produziertIm Workshop "Tigerenten Club - Die Hör-Spiel-Show" zeigten Nicolas Caspar und Ines Neidig, wie ein Podcast produziert wird. Die Schüler:innen erhielten Einblicke in die Arbeit des Redaktionsteams und entwickelten gemeinsam eine eigene kleine Podcast-Folge.Mit Stimmen und Geräuschen zum HörspielUm Stimmen, Geräusche und Fantasie ging es bei "Mission magisches Tagebuch". Ausgehend vom ARD Hörspiel tauchten die Kinder gemeinsam mit Ursi Zeilinger von planet schule in die Welt der Figuren Klara, Keks und Matte ein, spielten selbst verschiedene Szenen, experimentierten mit Geräuschen und Stimmen und konnten sich am Mikrofon ausprobieren. So erlebten sie unmittelbar, wie aus einzelnen Stimmen, Geräuschen und Geschichten ein Hörspiel entsteht.Wie Fake News entstehen und warumIm Workshop "FakeNews Finder - Superkinder!" beschäftigten sich die Kinder mit Fake News, Manipulation und Gefahren im Internet. Insa Backe und Dirk Beerhenke (WDR) zeigten verschiedene Strategien, mit denen sich Informationen überprüfen lassen und gemeinsam setzten sie sich damit auseinander, wie Fake News entstehen und warum sie verbreitet werden."Kruschel"-KinderreporterEin weiterer Workshop stand unter dem Titel "Werde zum Kinderreporter!", angeboten von der Kinderzeitung "Kruschel" der VRM. Die teilnehmenden Kinder recherchierten, prüften Texte und Bilder auf ihre Glaubwürdigkeit und gestalteten daraus ihre eigene Zeitungsseite. Ihre gelungenen Ergebnisse durften sie stolz mit nach Hause nehmen.Fortbildung für LehrkräfteWährend am Vormittag die Kinder im Mittelpunkt standen, richtete sich das Programm am Nachmittag an Lehrkräfte. In einer digitalen Fortbildung von SWR und WDR wurden aktuelle Herausforderungen thematisiert, mit denen Kinder und Jugendliche in Schule, Familie und digitalen Lebenswelten konfrontiert sind. Dazu gehörten unter anderem Fake News, Manipulation und Cybercrime, Grooming, sexualisierte Gewalt und Kindeswohlgefährdung sowie Radikalisierung. Anonymisierte Erfahrungsberichte von Lehrkräften, Videos mit Schauspielerin Lina Beckmann und konkrete Praxisbeispiele machten die Themen greifbar. Gemeinsam wurden Handlungsmöglichkeiten, Lösungsansätze und Strategien für den pädagogischen Alltag erarbeitet.Im Netz und im realen LebenKriminalhauptkommissar a. D. Dirk Beerhenke und Journalistin Insa Backe ordneten die aktuelle Situation im Netz und im realen Leben aus unterschiedlichen Perspektiven ein. Dabei kamen unter anderem Erfahrungen aus der polizeilichen Arbeit und aus Schulen des Landes sowie Einblicke in verschiedene Berufsfelder zusammen. "Ich finde das ein wichtiges Angebot, gerade für die Frühprävention bei Kindern. Die Kinder kommen doch deutlich mehr mit Medien und Medieninhalten in Kontakt als wir das eh schon vermutet haben. Es ist gut, dass den Kindern hier ein geschützter Raum mit Ansprechpersonen für Ihre Fragen geboten wurde.", so Herr Krüger, Lehrkraft, über den Kindermedientag.Vielfalt der Medienbildung gezeigtDer erste SWR Kindermedientag zeigte, wie vielfältig Medienbildung sein kann und wie wichtig sie ist. Die Kinder konnten Medien selbst ausprobieren, hinterfragen und gestalten. Gleichzeitig erhielten Lehrkräfte Impulse und konkrete Ansätze, um Kinder und Jugendliche beim sicheren und kompetenten Umgang mit Medien noch besser zu unterstützen.Weitere Infos gibt es hier: SWR.de/medienkompetenz (https://www.swr.de/unternehmen/medienkompetenz/index.html)Newsletter "SWR vernetzt" (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt:Bianca von der Weiden, Tel. 06131 92932742, bianca.von_der_weiden@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6337221