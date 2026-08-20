Zürich (ots) -Chubb hat heute die Einführung der Chubb Investment Management Insurance (IMI) in der Schweiz bekannt gegeben. Das Produkt ist eine spezialisierte Versicherungslösung, die die Bedürfnisse von Investmentmanagern in einer einzigen Police bündelt.Chubb IMI bietet umfassenden Schutz unter einer integrierten Police, die die wesentlichen Risiken der Branche abdeckt. Die Lösung umfasst Directors & Officers (D&O)-Deckung zum Schutz von Führungspersonen und Unternehmen vor finanziellen Verlusten oder Ansprüchen aus Pflichtverletzungen, Professional Indemnity (PI) zur Absicherung von Ansprüchen aus der Erbringung oder Nichterbringung von professionellen Dienstleistungen sowie Crime-Schutz zur Absicherung gegen Betrug und externe kriminelle Bedrohungen.Die Schweiz ist eines der führenden Finanzzentren Europas und beherbergt eine bedeutende Konzentration von Fondsmanagern, Private-Equity- und Venture-Capital-Gesellschaften sowie Investmentgesellschaften. Mit dem Wachstum und der Weiterentwicklung des Sektors ist Chubb IMI so konzipiert, dass es eine konsistente und zugleich flexible Policenstruktur für diese Unternehmen bietet - mit Merkmalen wie der automatischen Einbeziehung neuer Fonds und Tochtergesellschaften sowie der automatischen Run-off-Deckung bei Verkauf oder Auflösung von Fonds.Jan Mori, Manager Financial Lines, Chubb Schweiz, sagt: «Wir freuen uns, Chubb IMI in der Schweiz verfügbar zu machen. Unser lokales Underwriting-Team arbeitet eng mit Brokern zusammen, um massgeschneiderte Lösungen zu finden. Auf Basis erster, zentraler Eckdaten können wir bereits in einer frühen Phase eine unverbindliche Risikoindikation bereitstellen.»Chubb IMI ist ab September 2026 in englischer Sprache für den Schweizer Markt erhältlich.Das Schweizer Financial Institutions Underwriting Team von Chubb steht Brokern und Kunden ab sofort für Gespräche zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter: https://ots.de/LgqYLHÜber ChubbChubb ist ein weltweit führendes Versicherungsunternehmen. Mit Niederlassungen in 54 Ländern und Gebieten bietet Chubb gewerbliche und private Schaden- und Unfallversicherungen, Personenunfallversicherungen und ergänzende Krankenversicherungen, Rückversicherungen sowie Lebensversicherungen für eine vielfältige Kundengruppe. Das Unternehmen zeichnet sich durch sein umfangreiches Produkt- und Dienstleistungsangebot, starke Vertriebskapazitäten, aussergewöhnliche Finanzkraft und lokale Präsenz weltweit aus. Die Muttergesellschaft Chubb Limited ist an der New York Stock Exchange gelistet (NYSE: CB) und Teil des S&P 500 Index. Chubb beschäftigt weltweit rund 45'000 Mitarbeitende. Weitere Informationen finden Sie unter: www.chubb.comMedienkontakt:Sandra Goetschmann, Head of Marketing & Communications, Central & Eastern Regions, ChubbSandra.goetschmann@chubb.comKathryn Coventry, Head of Communications EMEA, Chubbkathryn.coventry@chubb.comOriginal-Content von: Chubb Versicherungen (Schweiz) AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100088113/100941733