Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA4385211061 Honeywell International Inc. CDR 20.08.2026 CA43856Q1XXX Honeywell International Inc. CDR 21.08.2026 Tausch 1:1
US09073Q3039 Scinai Immunotherapeutics Ltd. ADR 20.08.2026 US09073Q4XXX Scinai Immunotherapeutics Ltd. ADR 21.08.2026 Tausch 10:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA4385211061 Honeywell International Inc. CDR 20.08.2026 CA43856Q1XXX Honeywell International Inc. CDR 21.08.2026 Tausch 1:1
US09073Q3039 Scinai Immunotherapeutics Ltd. ADR 20.08.2026 US09073Q4XXX Scinai Immunotherapeutics Ltd. ADR 21.08.2026 Tausch 10:1
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