FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für United Internet auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 33 Euro belassen. Der Internetdienstleister habe solide Halbjahreszahlen vorgelegt, schrieb Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Alle drei Segmente des Unternehmens hätten zum Ergebniswachstum beigetragen./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 15:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005089031
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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