Ein milliardenschwerer Deal mit Google hat der Aktie von Marvell Technology am Mittwoch einen kräftigen Schub verliehen: 9,9 Prozent ging es nach oben. Wettbewerber Broadcom hat im Gegenzug 4,6 Prozent verloren. Damit scheint der Sieger an der Börse vorerst festzustehen - Marvell liegt auch bei der Jahresperformance weit vor Broadcom. Doch der vermeintliche Verlierer sitzt bei Google weiterhin fest im Sattel und liefert fundamental die deutlich dickeren Zahlen.Auslöser der Kursbewegung ist eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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