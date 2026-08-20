Der massive Aufbau der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) prägt längst nicht mehr nur die Aktienmärkte, sondern greift in bisher ungekanntem Ausmaß auf die festverzinslichen Märkte über. Die großen Plattformunternehmen - sogenannte "Hyperscaler" - finanzieren ihre Rekordinvestitionen zunehmend über Fremdkapital. "Die Entwicklung von KI verändert nicht nur unser Leben und Arbeiten, sondern gestaltet auch die Kapitalmärkte grundlegend um", erklärt Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management. Die Rekordemissionen der US-Tech-Giganten veränderten die Zusammensetzung wichtiger Kreditindizes nachhaltig - mit spürbaren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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