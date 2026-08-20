Die Zukunft nachhaltigen Wachstums wird nicht mehr im globalen Norden entschieden und in den Emerging Markets nur noch umgesetzt. Die Zukunft wird zunehmend von jenen Ländern geprägt, die vor den drängendsten Herausforderungen stehen und über die größten Chancen verfügen. "Da Emerging Markets stärker wachsen und ihre Probleme selbst immer besser lösen, erzwingen sie ein Umdenken darüber, wie Kapital aufgebracht, geteilt und gesteuert wird", sagt Sylvia Wisniwski, CEO von Finance in Motion. Jahrzehntelang beruhte die internationale Zusammenarbeit auf einer klaren Prämisse: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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