Am 14. Juli erschien der erste Teil der großen Forschungsserie - und die darin empfohlene Aktie liegt bereits mehr als 40 Prozent im Plus. Jetzt folgt Teil 2: Wieder geht es um ein junges Unternehmen mit einer visionären Technologie und dem Potenzial, eine ganze Branche zu verändern.Im Mittelpunkt steht eine neue Ära der Medizin, in der Künstliche Intelligenz und Biologie verschmelzen. Medikamente sollen künftig nicht mehr nur durch Versuch und Irrtum entdeckt, sondern gezielt am Computer entworfen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär