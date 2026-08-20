Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Axo Metals Corp. und GoGold Resources Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 18.08.2026, 5:33 Uhr Zürich/Berlin · Sehr geehrte Leserinnen und Leser, der Goldmarkt hat im August wieder deutlich an Dynamik gewonnen. Reuters meldete am 17. August einen Spotpreis von rund 4.402 USD je Feinunze, unterstützt von einem schwächeren US-Dollar ...

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