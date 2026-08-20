S301 bewegt sich mit acht Prozent der Lichtgeschwindigkeit. Damit ist er schneller als jeder andere Stern der Galaxie - und könnte Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie auf eine wichtige Probe stellen. Astronom:innen haben den schnellsten bekannten Stern der Milchstraße entdeckt. Er trägt den Namen S301 und kreist um das Schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxie. Dabei bewegt er sich laut einer Pressemitteilung der Europäischen Südsternwarte (ESO) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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