US-Finanzminister Scott Bessent sorgt an den Finanzmärkten erneut für enormes Aufsehen. Nach dem jüngsten Vorstoß bei den Anleihenrückkäufen legt er nun noch eine Schippe drauf. Die Renditen der Staatsanleihen geraten in Bewegung. Können die großen US-Indizes jetzt zur nächsten Rekordrally ansetzen?Die Nervosität am US-Rentenmarkt war in den vergangenen Wochen deutlich spürbar. Vor allem am langen Ende der Zinskurve kletterten die Renditen auf Niveaus, die Anleger seit der weltweiten Finanzkrise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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