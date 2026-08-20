Die DZ Bank hat SpaceX unter die Lupe genommen und kommt zu einem klaren Ergebnis. Analyst Markus Leistner hat die Aktie mit "Verkaufen" bewertet und einen fairen Wert von 100 US$ je Anteilsschein festgelegt. Sein Urteil fiel dabei entsprechend deutlich aus: "Absturzgefahr im Bewertungs-Orbit." Schöner kann man das kaum auf den Punkt bringen. Faszinierende Geschichte, gewaltiger Kapitalbedarf Klar ist, SpaceX zählt zu den spannendsten Kapitalmarktgeschichten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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