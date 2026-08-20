Gestützt auf zwei erteilte und aktive US-Patente, eine vollständig industrialisierte Technologie sowie kommerzielle Verpflichtungen in mehr als 50 Ländern sucht das französische Unternehmen nun nach führenden industriellen und strategischen Partnern in den USA, um die Zukunft dieses aufstrebenden Marktes mitzugestalten.

Zum ersten Mal beginnen große US-Bundesbehörden damit, ihre Beschaffung auf eine neue Kategorie von Ausrüstung für mittlere Gewaltanwendung auszurichten, wodurch Beamte eine zusätzliche Option zwischen verbaler Präsenz und höherer Gewaltanwendung erhalten. NETFORCE ist davon überzeugt, dass Unternehmen, die sich in dieser frühen Phase etablieren, von einem erheblichen First-Mover-Vorteil profitieren werden, wenn sich diese Kategorie landesweit ausbreitet. Genau diesen Markt hat NETFORCE bereits vor Jahren vorhergesehen und schon lange bevor die Kategorie Aufmerksamkeit erregte, massiv in Forschung, Industrialisierung und internationales geistiges Eigentum investiert.

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NETFORCE tritt mit zwei erteilten und aktiven US-Patenten in den US-Markt ein US 11.236.973 B2 (erteilt 2022, geschützt bis 2038) und US 12.222.193 B2 (erteilt 2025, geschützt bis 2041). Zusammen mit der Marke E-StunGlove bilden diese Vermögenswerte Teil eines internationalen IP-Portfolios, das sich über 107 Länder erstreckt und die technologische Führungsposition von NETFORCE auf den weltweit führenden Sicherheitsmärkten sichert.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Elektroschockgeräten, die in erster Linie für physische Eingriffe konzipiert sind, wurde der GIE E-StunGlove auf der Grundlage einer dreistufigen Strategie "Engage, Deter, Act" (Ansprechen, Abschrecken, Handeln) entwickelt, um eine Eskalation zu verhindern, bevor ein Eingriff notwendig wird. Der Beamte nimmt zunächst verbalen Kontakt auf und behält dabei seine natürlichen Handbewegungen bei; noch vor jeglichem physischen Kontakt dient der Handschuh der Abschreckung, indem er einen sichtbaren Lichtbogen und einen akustischen Warnton erzeugt, wodurch die Möglichkeit zur Deeskalation geschaffen wird; erst wenn ein Eingreifen unvermeidbar ist, greift der Beamte ein, wobei der elektrische Impuls Teil einer abgestuften, verhältnismäßigen Reaktion wird. Die Plattform bietet zudem Schnittschutz, funktioniert auch durch mehrere Kleidungsschichten hindurch und verfügt über skalierbare vernetzte Funktionen wie die Aktivierung von Körperkameras und die automatisierte Meldung von Vorfällen.

NETFORCE hat bereits kommerzielle Vereinbarungen für mehr als 50 Länder unterzeichnet, darunter Einsätze bei den Strafvollzugsbehörden in Marokko und im Senegal sowie eine Zulassung in der Schweiz im Rahmen einer Regelung, die mit der für Elektroschockgeräte geltenden vergleichbar ist.

Die Ambitionen von NETFORCE gehen über den Export einer französischen Innovation hinaus: Das Unternehmen sucht nach industriellen und strategischen Partnern in den USA, um seine Entwicklung in Nordamerika voranzutreiben und letztendlich eine eigene Produktion vor Ort aufzubauen. Über institutionelle Märkte hinaus sieht es auch langfristiges Potenzial im zivilen Personenschutzsektor der USA, vorbehaltlich der geltenden Vorschriften.

"Was derzeit in den Vereinigten Staaten geschieht, ist ein sehr starkes Signal", sagte Laurent Mollinari, Gründer und CEO von NETFORCE. "Wir haben diese Entwicklung bereits vor Jahren vorausgesehen. Heute verfügen wir über zwei erteilte und aktive US-Patente, eine in Frankreich entwickelte, vollständig industrialisierte Technologie sowie kommerzielle Verpflichtungen in mehr als 50 Ländern. Unsere amerikanischen Ambitionen gehen nun über den Export eines Produkts hinaus wir wollen langfristige Partnerschaften mit führenden US-Akteuren aufbauen, um unsere Technologie hier zu industrialisieren, während wir gleichzeitig fest in Frankreich verwurzelt bleiben."

Über NETFORCE

NETFORCE ist ein französisches Technologieunternehmen, das sich auf Lösungen der nächsten Generation im Bereich der mittleren Gewalt spezialisiert hat. Es hat den GIE E-StunGlove entwickelt, einen patentierten Handschuh zur Energieübertragung, der vollständig in Frankreich entworfen, entwickelt und industriell hergestellt wurde. Die IP-Strategie des Unternehmens erstreckt sich auf 107 Länder, darunter die Vereinigten Staaten, und positioniert NETFORCE als einen der Pioniere dieser aufstrebenden Kategorie.

Investoren Strategische Partnerschaften

Da NETFORCE seine internationale Expansion vorantreibt, hat das Unternehmen eine Kapitalerhöhung initiiert, die einer begrenzten Anzahl von Investoren vorbehalten ist, um sein industrielles und kommerzielles Wachstum zu finanzieren. NETFORCE ist offen für Gespräche mit führenden US-Industrieunternehmen, Technologie-Innovatoren, institutionellen Partnern und qualifizierten Investoren, die seine Ambitionen für die nächste Generation von Lösungen mit mittlerer Wirkung teilen.

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Laurent Mollinari Gründer CEO, NETFORCE

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