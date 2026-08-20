Der deutsche Leitindex gerät zunehmend ins Schlingern und verbucht den vierten Verlusttag in Serie. Neben kletternden Anleiherenditen treibt vor allem die explosive Gemengelage im Nahen Osten die Ölpreise rasant an. Steht dem DAX nun eine tiefere Korrektur bevor oder nutzen mutige Anleger die Gunst der Stunde?Der DAX hat am Donnerstag die jüngsten Verluste ausgeweitet. Gegenwind gab es erneut vom Ölpreis, der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent stieg und nähert sich wieder der Marke von 100 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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