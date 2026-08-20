Die Alibaba Aktie gerät nach schwachen Quartalszahlen deutlich unter Druck. Trotz höherer Umsätze enttäuscht der Konzern mit einem massiven Gewinneinbruch und steigenden KI Kosten.Gewinn sackt deutlich ab Alibaba hat im zweiten Quartal 2026 zwar mehr umgesetzt, beim Gewinn aber klar enttäuscht. Der Umsatz legte um 9 Prozent zu, doch der Konzerngewinn brach um 75 Prozent ein. Damit verfehlte Alibaba die Erwartungen der Analysten deutlich und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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