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Fielmann Group AG aktualisiert Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angesichts anhaltender Konsumzurückhaltung in Deutschland



20.08.2026 / 18:42 CET/CEST

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Fielmann Group AG aktualisiert Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angesichts anhaltender Konsumzurückhaltung in Deutschland



Hamburg, 20. August 2026



Die anhaltende Unsicherheit und ausstehende wirtschaftliche Erholung in Deutschland belastet die Kaufkraft und das Verbrauchervertrauen der privaten Haushalte; relevante Konsumklimaindikatoren verharren auf niedrigem Niveau. Für die Fielmann-Gruppe ist diese Entwicklung von besonderer Bedeutung, da Deutschland als größter Markt nach wie vor rund 60% des Konzernumsatzes ausmacht. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand der Fielmann Group AG (FIE) heute beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 anzupassen. Die Fielmann-Gruppe erwartet für das Geschäftsjahr 2026 nun einen Konzernumsatz zwischen 2,50 Mrd. € und 2,55 Mrd. € (zuvor: 2,55 Mrd. € bis 2,60 Mrd. €). Dies entspricht einem Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr von 2 % bis 5 % (zuvor: 5 % bis 7 %).



Die Auswirkungen der geringeren Umsatzdynamik auf die Profitabilität dürften durch die verbesserte Kostenbasis des Unternehmens und die anhaltende Kostendisziplin weitgehend abgefedert werden. Während das zugrunde liegende Ertragspotenzial der Gruppe unverändert bleibt, hält es der Vorstand für angemessen, der aktuellen Unsicherheit hinsichtlich der Konsumnachfrage durch eine größere Bandbreite in der Profitabilitätsprognose Rechnung zu tragen. Der Vorstand erwartet nun eine bereinigte EBITDA-Marge von 22 % bis 23 %, gegenüber zuvor rund 23 %. Dies entspricht einer Erwartung für das bereinigte EBITDA von 560 Mio. € bis 580 Mio. € (zuvor: 590 Mio. € bis 610 Mio. €).



Für die bereinigte EBT-Marge erwartet der Vorstand nun rund 12 % (zuvor: 12 % bis 13 %). Das bereinigte EBT dürfte sich entsprechend der angepassten Margenprognose entwickeln.



Die Fielmann-Gruppe wächst weiter. Dabei leisten die internationalen Märkte einen zunehmend positiven Beitrag und unterstreichen die Bedeutung des global diversifizierten Geschäftsmodells. Auf Basis der Entwicklung im zweiten Quartal erwartet der Vorstand für das zweite Halbjahr 2026 eine weitere Beschleunigung des Umsatzwachstums. Treiber hierfür sind die verstärkte Expansion, zusätzliche Personalkapazitäten und Produktivitätssteigerungen. Die langfristigen Wachstumstreiber der Fielmann-Gruppe bleiben intakt, gestützt durch vorteilhafte demografische Entwicklungen und die zunehmende Verbreitung von Kurzsichtigkeit, insbesondere bei jüngeren Generationen.



Der Halbjahresfinanzbericht 2026 wird wie geplant am 27. August 2026 veröffentlicht.



Kontakt

Nils Scharwächter, Director Investor Relations

E-Mail: investorrelations@fielmann.com

Mobil: +49 172 4250348



Weitere Informationen finden Sie unter www.fielmann-group.com . Fielmann verwendet in seiner Finanzberichterstattung alternative Leistungskennzahlen (Alternative Performance Measures, APM), bei denen es sich um sogenannte Non-GAAP-Kennzahlen handeln kann. Eine Übersicht dieser alternativen Leistungskennzahlen findet sich im Geschäftsbericht 2025 (Definitionen auf Seite 29).



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