Das angesehene jährliche Award-Programm würdigt Infrastrukturfachleute, die mithilfe von Bentley-Softwarelösungen auf beeindruckende Weise konkrete Ergebnisse erzielen

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software, gab heute die Finalisten für sein Awards-Programm "Year in Infrastructure" (YII) 2026 bekannt. Seit mehr als zwei Jahrzehnten werden mit den jährlichen Auszeichnungen Infrastrukturfachleute und ihr innovativer Einsatz von Bentley-Software dafür gewürdigt, wie sie den Entwurf, den Bau und den Betrieb von Infrastruktur verbessern.

Die von unabhängigen Gremien aus globalen Branchenexperten ausgewählten Finalisten dieses Jahres zeigen, wie Fachleute aus dem Infrastrukturbereich Technologien wie digitale Zwillinge und KI für hocheffiziente Projektergebnisse einsetzen. Bei der Auswertung der 36 Finalistenprojekte gaben 24 Finalisten an, KI in irgendeiner Form einzusetzen, während 22 überzeugende oder unterstützende Nachweise für eine damit verbundene digitale Grundlage vorlegten.

"Mit den YII Awards werden die Fachleute ausgezeichnet, die hinter der Infrastruktur stehen, auf die sich Gemeinden jeden Tag verlassen", sagte Cate Lochead, Chief Marketing Officer, Bentley Systems. "Die Finalisten dieses Jahres zeigen, wie sich die Infrastruktur von isolierten Dateien, manuellen Workflows und punktuellen Inspektionen hin zu vernetzten Informationen, intelligenter Automatisierung und kontinuierlichen Erkenntnissen entwickelt. Bei allen Finalisten unterstützen digitale Zwillinge, KI, Analysen und vernetzte Daten die Teams beim Treffen fundiertere Entscheidungen, bei der schnelleren Prüfung von noch mehr Alternativen und den Betrieb von Infrastruktur mit größerer Sicherheit und Resilienz. Die Bandbreite der Projekte reicht von geotechnischer und unterirdischer Modellierung über die Minderung von Waldbrandrisiken und Vorbeugung von Erdrutschen bis hin zu Infrastruktur für den Küsten- und Hochwasserschutz und die Regenwasserplanung und zeigt, dass die Zukunft der Infrastruktur nicht nur digitaler, sondern auch intelligenter ist."

Unter mehr als 300 Einreichungen aus 53 Ländern ausgewählt, zeichnen die YII Awards 2026 Projekte in 12 Kategorien aus, die den gesamten Lebenszyklus von Infrastrukturprojekten umfassen. Die Finalisten wurden für die Innovationskraft ihrer Projekte, die bewältigten Herausforderungen und die erzielten Ergebnisse ausgewählt. In den Einreichungen zeigten Engineering-Fachleute und Projektteams, wie der Einsatz von Bentley-Software dazu beitragen kann, Informationssilos aufzubrechen, Daten über Personen und Anlagen hinweg zu vernetzen und mithilfe von KI Entscheidungen zu verbessern und Infrastruktur messbar zu optimieren.

Die Finalisten der YII Awards 2026 nach Kategorie

Brücken und Tunnel

AYESA Engineering (Portugal): Porto Metro 3.0: Optimierung eines großflächigen Tunnelentwurfs

Porto Metro 3.0: Optimierung eines großflächigen Tunnelentwurfs Parsons (im Auftrag von Georgia Department of Transportation (GDOT) (USA)): Talmadge Memorial Bridge: Modernisierung einer kritischen Savannah-Querung

Talmadge Memorial Bridge: Modernisierung einer kritischen Savannah-Querung SUDOP PRAHA a.s. (Tschechische Republik): Praha-Beroun-Tunnel: Entwurf des längsten Eisenbahntunnels Tschechiens

Städte und Liegenschaften

Baosteel Engineering Technology Group (China): Industriestandort: Transformation zur Wiederbelebung von "Rust Belt"-Städten

Industriestandort: Transformation zur Wiederbelebung von "Rust Belt"-Städten Pinnacle Future Build Pvt. Ltd. (Indien): Pinnacle Campus in Madurai: digitaler Zwilling für den intelligenten Betrieb

Pinnacle Campus in Madurai: digitaler Zwilling für den intelligenten Betrieb SUDOP PRAHA a.s. (Tschechische Republik): Prager Hauptbahnhof: digitaler Zwilling für die Stadterneuerung

Bauindustrie

AtkinsRéalis (Vereinigtes Königreich): Hinkley Point C: Flächendeckendes Vorantreiben von 4D-Bau

Hinkley Point C: Flächendeckendes Vorantreiben von 4D-Bau DPR Construction and Trillium Advisory Group ULC (USA): Rechenzentrum Abilene: Vernetzung von digitaler Projektabwicklung und Baustellenpraxis

Rechenzentrum Abilene: Vernetzung von digitaler Projektabwicklung und Baustellenpraxis Wills Bros (Irland): Dublin Port-Liegeplätze 52 und 53: Verbesserung maritimer Bauvorhaben mithilfe von 4D-Planung

Energieerzeugung

CITIC Heavy Industry Machinery Co., Ltd. (China): Windkraftanlagen: Digitale Innovation für den gesamten Lebenszyklus

Windkraftanlagen: Digitale Innovation für den gesamten Lebenszyklus PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (Indonesien): Geothermiekraftwerk Lumut Balai 2: Saubere Energiegewinnung

Geothermiekraftwerk Lumut Balai 2: Saubere Energiegewinnung South-to-North Water Diversion (Chongqing) New Energy Development Co., Ltd. und POWERCHINA Zhongnan Engineering Corporation Ltd. (China): Chongqing Yunyang Jianquan Pumpspeicherung: Innovation in einem digitalen Kraftwerk

Geodaten und Reality Modeling

Aboitiz Renewables Inc. (Philippinen): GeoShield: Vorhersage von Erdrutschrisiken mit Geodatenerkenntnissen

GeoShield: Vorhersage von Erdrutschrisiken mit Geodatenerkenntnissen Department of Transport and Planning (Australien): Plattform zur realitätsnahen Erfassung von Verkehr und die integrierte Verwaltung dieser realitätsnah erfassten Verkehrsdaten: Schaffung einer gemeinsamen Sicht auf das physische Netzwerk

Plattform zur realitätsnahen Erfassung von Verkehr und die integrierte Verwaltung dieser realitätsnah erfassten Verkehrsdaten: Schaffung einer gemeinsamen Sicht auf das physische Netzwerk Haskoning (Vereinigtes Königreich): Port of Dover: Skalierung maritimer Inspektionen mit Drohnen

Projektabwicklung

Kiewit (USA): LAND: Transformation der Projektabwicklung durch vernetzte Daten

LAND: Transformation der Projektabwicklung durch vernetzte Daten Port Polska (Polen): Port Polska: Vernetzung von Informationen in einem großen Infrastrukturprogramm

Port Polska: Vernetzung von Informationen in einem großen Infrastrukturprogramm RS&H Inc. (USA): Ausbau der I-4: Vernetzung von Projektwissen und Projektabwicklung

Schienenverkehr und Verkehrswesen

NMA Nikhil Mahashur and Associates (Indien): Standseilbahn Hajimalang Gad: Technischer Zugang trotz anspruchsvollem Gelände

Standseilbahn Hajimalang Gad: Technischer Zugang trotz anspruchsvollem Gelände Skanska Costain STRABAG JV (Vereinigtes Königreich): HS2 London-Tunnel: Test der Bauabläufe vor Baubeginn

HS2 London-Tunnel: Test der Bauabläufe vor Baubeginn SUDOP PRAHA a.s. (Tschechische Republik): Mittelböhmische Hochgeschwindigkeitsbahn: Vernetzung von Entwurf und Projektwissen

Straßen und Autobahnen

Burgess Niple Inc. (USA): US-98: Beschleunigung von Design Build (D&B) durch digitale Innovation

US-98: Beschleunigung von Design Build (D&B) durch digitale Innovation PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (Indonesien): Mautstraße Semarang-Demak: Entwurf für Resilienz an der Küste

Mautstraße Semarang-Demak: Entwurf für Resilienz an der Küste Torrens to Darlington Alliance (John Holland, Bouygues, Arcadis, Jacobs, Ventia) in Zusammenarbeit mit der Regierung von Südaustralien, Department for Infrastructure and Transport (Australien): Torrens to Darlington (T2D): Digitale Projektabwicklung für den südaustralischen Nord-Süd-Korridor

Hochbau und Statik

Arcadis (USA): AutoFW: Automatisierter Entwurf von Hochwasserschutzanlagen

AutoFW: Automatisierter Entwurf von Hochwasserschutzanlagen PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WIKA Gedung) (Indonesien): Jakarta International Stadium: Konstruktion des größten einfahrbaren Dachs

Jakarta International Stadium: Konstruktion des größten einfahrbaren Dachs QB Engineering Construction (Philippinen): Our Lady of Light Parish Church, Loon: Digitale Rekonstruktion eines historischen Wahrzeichens

Modellierung und Analyse des Untergrunds

Intertechne Consultores S.A. (Brasilien): Abraumdamm: innovativer Einsatz geologischer und geotechnischer Modelle und Prüfverfahren

Abraumdamm: innovativer Einsatz geologischer und geotechnischer Modelle und Prüfverfahren Mott MacDonald (Tschechische Republik): Bahnstrecke Praha-Smíchov-Beroun: Erstellung eines vernetzten Untergrundmodells

Bahnstrecke Praha-Smíchov-Beroun: Erstellung eines vernetzten Untergrundmodells Mott MacDonald (Singapur): Changi Airport T5: geologische Modellierung und Analyse in 3D zur Unterstützung von Planungsentscheidungen für die komplexen Bodenverhältnisse für Terminal 5

Übertragung und Verteilung

APD Global (Australien): Clean Energy Link -North: Beschleunigung der Energiewende mithilfe KI-gestützter digitaler Projektabwicklung

Clean Energy Link -North: Beschleunigung der Energiewende mithilfe KI-gestützter digitaler Projektabwicklung Dar International for Engineering Consultancy (Saudi-Arabien): 380-kV-Umspannwerk Nariyah: Integrierte digitale Projektabwicklung für eine Hochspannungs-GIS-SS

380-kV-Umspannwerk Nariyah: Integrierte digitale Projektabwicklung für eine Hochspannungs-GIS-SS NV5, Indien (USA): Schutz der Versorgungsinfrastruktur: Risikokartierung in einem 28.300-km-Stromnetz

Wasser und Abwasser

Evides N.V. (Niederlande): Wasserversorgung: operative digitale Zwillinge für ein 14.000-km-Wassernetz

Wasserversorgung: operative digitale Zwillinge für ein 14.000-km-Wassernetz Haskoning India Consulting Pvt Ltd. (Indien): Masterplan zur Regenwasserableitung in Delhi: Entwurf für eine hochwasserfreie Hauptstadt

Masterplan zur Regenwasserableitung in Delhi: Entwurf für eine hochwasserfreie Hauptstadt Hunan Provincial Water Resources and Hydropower Survey, Design, Planning, and Research Institute Co., Ltd. (China): Hunan-Zishui-Quanmutang-Stausee: Anwendung der BIM-Technologie im gesamten Lebenszyklus

Die Finalisten stellen ihre Projekte während der am 6.-7. Oktober 2026 im Fairmont Singapore stattfindenden Bentley-Veranstaltung "Year in Infrastructure" vor. Die Präsentationen konzentrieren sich auf den technischen Kontext, die Projektumsetzung, die eingesetzten digitalen Methoden und die erzielten Ergebnisse.

Zusätzlich hierzu werden ausgewählte Projekte von Bentley mit den Founders' Honors ausgezeichnet. Diese Auszeichnungen werden von den Gründern und Führungskräften von Bentley ausgewählt und würdigen Projekte, die das Ziel von Bentley widerspiegeln, die weltweite Infrastruktur für eine bessere Lebensqualität voranzubringen.

Weitere Informationen zu den YII Awards 2026 von Bentley finden Sie auf der Webseite Year in Infrastructure von Bentley.

Informationen zu Bentley Systems

Weltweit vertrauen Infrastrukturfachleute auf Softwarelösungen von Bentley Systems, um bessere und resilientere Infrastrukturanlagen in Bereichen wie beispielsweise Verkehr, Wasser, Energie und Städte zu entwerfen, zu bauen und zu betreiben. Bentley wurde 1984 von Ingenieuren für Ingenieure gegründet und ist der bevorzugte Partner für Ingenieurbüros, Eigentümer und Betreiber weltweit. Die Bentley-Softwarelösungen decken verschiedene Ingenieurfachdisziplinen, Industriebranchen und alle Phasen des Infrastrukturlebenszyklus ab. Mit unseren Lösungen für digitale Zwillinge helfen wir Infrastrukturfachleuten dabei, den Wert ihrer Daten zu erschließen, um so die Projektabwicklung und die Anlagenleistung zu transformieren.

© 2026 Bentley Systems, Incorporated. Bentley und das Bentley-Logo sind eingetragene Marken von Bentley Systems, Incorporated. Alle anderen Marken- und Produktnamen sind Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber.

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