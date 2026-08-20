Die Bullen sind am Kryptomarkt zurück und katapultieren den Bitcoin mit einem satten zweistelligen Plus auf den höchsten Stand seit Juni. Neben der politischen Offensive aus dem Weißen Haus sorgt vor allem ein massiver Short-Squeeze für Dynamik. Steht der Krypto-Leitwährung nun der finale Befreiungsschlag bevor?Der digitale Leitsektor schaltet spürbar einen Gang höher. Nach dem Rücksetzer auf das Niveau von 63.000 Dollar zu Beginn der Woche legte der Bitcoin am Donnerstag um mehr als fünf Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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