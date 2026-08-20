Beim Hamburger Optikerkonzern Fielmann ziehen überraschend dunkle Wolken am Horizont auf. Ausgerechnet im wichtigen Heimatmarkt Deutschland herrscht anhaltende Flaute beim Konsum. Das Management zieht nun drastische Konsequenzen für das Gesamtjahr. Müssen sich Anleger jetzt auf eine längere Durststrecke einstellen?Der Optikerkonzern Fielmann senkt seine Prognose für das laufende Jahr. Verantwortlich ist die anhaltend maue Konsumstimmung in seinem wichtigsten Markt Deutschland, teilte das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär