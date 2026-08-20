Die SpaceX-Aktie hat nach dem jüngsten Anstieg bis 149,34 US$ wieder deutlich an Höhe verloren und notiert aktuell bei 131,16 US$. Damit rückt nun eine technisch interessante Unterstützungszone in den Mittelpunkt. Insbesondere 128,66 US$ könnten zum Sprungbrett für den nächsten Erholungsversuch werden. Hält dieser Bereich, bleibt ein erneuter Angriff auf das jüngste Hoch bei 149,34 US$ das bevorzugte Szenario. Wachstum trifft auf extreme Bewertung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de