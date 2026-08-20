Der Entwickler Makestreme hat ein ganzes Lied auf ein einziges Blatt Papier gedruckt. Mithilfe neuronaler Netze hat er dafür eine MP3 so stark komprimiert, dass sie in mehrere QR-Codes passt - und ganz ohne Internetzugang anhörbar ist. QR-Codes, die uns mit Musik versorgen, kennen wir - in der Regel leiten sie uns direkt zu Youtube oder Spotify weiter, sodass wir Augenblicke nach dem Scan bereits die ersten Töne hören. Ein Projekt auf der Maker-Plattform ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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