The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 20.08.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 20.08.2026
ISIN Name
CA4385211061 HONEYWELL INT.INC.CDRREGS
CA87357T3001 TACTICAL RESOURCES
FR001400EXXX VALEO 22/27 MTN
US09073Q3039 SCINAI IMM.ADS/4000 IL-01
US5303073051 LIBERTY BROADBAND C
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 20.08.2026
ISIN Name
CA4385211061 HONEYWELL INT.INC.CDRREGS
CA87357T3001 TACTICAL RESOURCES
FR001400EXXX VALEO 22/27 MTN
US09073Q3039 SCINAI IMM.ADS/4000 IL-01
US5303073051 LIBERTY BROADBAND C
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