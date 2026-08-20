Die neue Funktion zur Angebotsverwaltung integriert die Bereiche Konfiguration, Preisgestaltung und Angebotserstellung (CPQ) in die PRM-Plattform von Impartner und verbindet damit Produktkonfiguration, Preisgestaltung, Segmentierung und Genehmigungsprozesse.

Impartner, die führende Plattform zur Steuerung von Partnerumsätzen, gab heute die Einführung von Impartner CPQ,bekannt, die Partnern die Möglichkeit bietet, Angebote direkt innerhalb der Impartner-PRM-Plattform zu erstellen und weiterzuleiten. Die neue Funktion ermöglicht einen schnelleren Übergang von der Verkaufschance zum Angebot und gibt Anbietern gleichzeitig die Kontrolle über die Regeln, Produkte, Preise und Genehmigungsvorgänge, die für jede Transaktion gelten.

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Give partners a faster path from opportunity to quote with Impartner's CPQ.

Bei vielen Partnerprogrammen ist die Angebotserstellung nach wie vor ein weitgehend manueller Prozess. Partner sind bei der Erstellung von Angeboten häufig auf die Vertriebsteams der Anbieter angewiesen, da herkömmliche CPQ-Systeme in erster Linie für Direktverkäufer konzipiert sind oder zusätzliche Lizenzen für externe Nutzer erfordern. Die Folge sind längere Wege vom Verkaufschanceneintrag bis zum Umsatz, ein erhöhter Verwaltungsaufwand für die Channel-Teams sowie eine Partnererfahrung, die die Wirkung der Programme einschränken kann.

Impartner CPQ integriert den Prozess direkt in den Partnerschafts-Workflow. Benutzer können auf einen vom Anbieter verwalteten Produktkatalog zugreifen und Angebote entsprechend ihrer Stufe und ihrem Segment konfigurieren. Sie können festgelegte Preisregeln anwenden, Versionen erstellen und vergleichen sowie ein Hauptangebot festlegen. Sobald das Angebot fertiggestellt ist, kann es innerhalb der Impartner-Plattform zur Genehmigung eingereicht werden.

Im Gegensatz zu herkömmlichen CPQ-Lösungen, die auf Direktvertriebsorganisationen ausgerichtet sind, wurde Impartner CPQ speziell für Partner-Ökosysteme entwickelt und funktioniert als Teil der bestehenden PRM-Plattform. Es nutzt Partnersegmentierung, Einstufung und Geschäftsregistrierung, um einen vernetzten Arbeitsablauf zu schaffen, anstatt ein separates System für externe Nutzer zu erfordern.

Dieser Ansatz vereint Anbieter-Governance und Selbstbedienung. Anbieter können Produktkataloge, stufenbasierte Preislisten, Preisregeln und Genehmigungsanforderungen definieren, während Nutzer Produkte und Bundles konfigurieren, konfigurierbare Attribute verwalten, mehrere Versionen erstellen und über den Genehmigungsworkflow von Impartner ein primäres Angebot einreichen können.

Die Lösung unterstützt eine Reihe von Vertriebskanal-Geschäftsmodellen, darunter Distributoren-, VAR- und Reseller-Programme sowie Co-Selling-Initiativen mit Hyperscalern. Sie unterstützt zudem Unternehmen, die Vertriebsprogramme auf HubSpot oder Microsoft Dynamics betreiben, ohne CRM arbeiten oder Salesforce nutzen, ohne die CPQ-Funktionen auf große externe Nutzergruppen auszuweiten.

"Die Angebotserstellung sollte nicht der Punkt sein, an dem sich eine Geschäftsmöglichkeit mit einem Partner verlangsamt", sagte Robert Harris, Vice President of Product Management bei Impartner. "In einem Direktvertriebsmodell verfügen Verkäufer über die Werkzeuge und die Befugnis, eine Verkaufschance von einer Phase in die nächste zu führen. Anbieterunternehmen mussten in der Vergangenheit die Lücke bei der Angebotserstellung durch Partner mithilfe manueller Prozesse und durch Eingriffe interner Teams schließen. Wir verändern diese Dynamik, indem wir Partnern einen direkten Handlungsweg eröffnen und gleichzeitig die Kontrollmechanismen erhalten, die Anbieter für die Führung ihres Geschäfts benötigen. Das Ergebnis ist eine Partnerschaftsdynamik, die sich mit der Geschwindigkeit der Verkaufschance und nicht mit der Geschwindigkeit des Prozesses entwickeln kann."

Für Anbieter trägt Impartner CPQ dazu bei, die Abläufe der Partner zu optimieren und gleichzeitig die Kontrolle über den Zugriff auf den Katalog, die Preisgestaltung und Genehmigungsvorgänge zu behalten. Für Partner bietet es einen direkteren Weg von der Verkaufschance bis zur Angebotsabgabe, ohne dass bei jeder Transaktion ein Vertreter des Anbieters hinzugezogen werden muss.

Entdecken Sie Impartner CPQ und erfahren Sie hier, wie Sie den Weg von der Verkaufschance bis zur Angebotsabgabe effizienter gestalten können.

Über Impartner

Impartner ist die weltweit führende Plattform zur Steuerung von Partnerumsätzen. Auf der Grundlage des Partner Relationship Managements (PRM) unterstützt Impartner Unternehmen dabei, das partnerorientierte Wachstum als zentralen Bestandteil ihres Geschäfts zu etablieren, indem es Partnermanagement, Partnermarketing, Geschäftsabwicklung, Markteinführung bei Hyperscalern, Automatisierung und Analytik auf einer einzigen Plattform vereint. Impartner wurde speziell für die heutigen Abläufe in Partnerprogrammen entwickelt und ermöglicht es Umsatz- und Partnerteams, die Markteinführung zu automatisieren, Marktplatzaktivitäten zu skalieren und genau zu erkennen, wie Partner zur Pipeline und zum Umsatz beitragen. Erfahren Sie mehr unter impartner.com.

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