Xceedance, ein globaler Anbieter technologiebasierter Geschäftslösungen für die Versicherungsbranche, hat heute die Ernennung von Adrian Spieler in das Board of Directors mit sofortiger Wirkung bekannt gegeben.

Spieler bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Rückversicherung, Versicherung und Vermögensverwaltung in das Board von Xceedance ein. Er war seit der Gründung im Jahr 2019 als Chief Operating Officer bei Convex Insurance tätig, einem führenden Spezialversicherer und Rückversicherer. Vor seiner Zeit bei Convex war er 17 Jahre lang bei Swiss Re in verschiedenen Führungspositionen tätig. Danach war er als Group Chief Administrative Officer bei Catlin sowie als Chief Enterprise Operations Officer und Chief Platform Officer, Insurance, bei XL Catlin tätig. Als Mitglied des Board of Directors von Xceedance wird er strategische Beratung leisten, organisatorische Ziele festlegen und den Erfolg des Unternehmens auf seinem weiteren Wachstumskurs messen.

"Die technologiegetriebene Transformation verändert die Versicherungs- und Rückversicherungsbranche grundlegend", so Spieler, "und ich freue mich sehr, in einer so spannenden Phase des Unternehmenswachstums dem Board of Directors von Xceedance beizutreten. Mit meiner Erfahrung in den Bereichen Underwriting, Operations und Plattformstrategie möchte ich dazu beitragen, den erfolgreichen Kurs von Xceedance weiter voranzutreiben."

"Adrians umfassende operative und technologische Expertise entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Rück- und Erstversicherung macht ihn zu einer hervorragenden Bereicherung für unser Board", so Arun Balakrishnan, Chief Executive Officer bei Xceedance. "Seine Erkenntnisse werden im Zuge der weiteren Skalierung unseres Geschäfts und des Ausbaus unserer Präsenz auf den globalen Rück- und Erstversicherungsmärkten von unschätzbarem Wert sein."

Über Xceedance

Xceedance stellt technologiegestützte Geschäftslösungen für die Versicherungsbranche weltweit zur Verfügung. Dabei kommen moderne Technologieplattformen, fortgeschrittene Datenanalysen sowie die Transformation von Betriebsmodellen durch KI sowie tiefgründiges Branchenwissen zum Einsatz. Mit über 5.500 Beschäftigten in Amerika, EMEA und APAC kombiniert das technologiegestützte Delivery-Modell von Xceedance Fachwissen im Versicherungsbereich mit Next-Generation-Technologien, um lokal zugeschnittene Lösungen sowie digitale Plattformen zu liefern. Mehr als 350 Mandanten darunter kommerzielle, private und Spezialversicherer, Genossenschaften, Programmadministratoren, Makler und Agenturen sowie Lloyd's-of-London-Einheiten nutzen die Leistungen von Xceedance, um nicht-vertriebsrelevante und nicht-kapitalbezogene Funktionen zu optimieren, Marktchancen zu nutzen und profitables Wachstum zu beschleunigen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.xceedance.com.

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