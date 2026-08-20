Neue Airbus-Bilddaten verbessern die World Imagery-Grundkarte als Teil einer umfassenden Erweiterung, die auf der Esri-Anwenderkonferenz 2026 angekündigt wurde

Esri erweitert seine World Imagery-Grundkarte auf Grundlage neuer Vereinbarungen mit Airbus, Vantor und Nearmap, die auf der Esri-Anwenderkonferenz 2026 bekannt gegeben wurden.

Airbus wird in der zweiten Jahreshälfte 2026 mit der Bereitstellung von Bilddaten mit einer Auflösung von 30 cm für die Grundkarten von rund 2.000 Städten weltweit beginnen.

Die Grundkarten von Airbus bieten hochpräzise, farbkonsistente und nahezu wolkenfreie Bilddaten und liefern damit aktuellere und detailliertere Darstellungen städtischer Gebiete.

Zu den weiteren Verbesserungen zählen eine umfassendere Abdeckung von Ballungsräumen durch Nearmap und die kontinuierliche weltweite Aktualisierung der Grundkarten durch Vantor.

Auf der Esri-Anwenderkonferenz (UC) 2026 gab Esri, der weltweit führende Anbieter von Standortinformationen, eine umfangreiche Erweiterung seiner World Imagery-Grundkarte im Rahmen einer neuen Vereinbarung mit Airbus bekannt. Die Zusammenarbeit ermöglicht Esri, ArcGIS-Anwendern durch die neuen Bilddaten von Airbus, Nearmap und Vantor eine hochauflösende Bildabdeckung für etwa 2.000 Städte weltweit bereitzustellen. Die neuen Daten sind Teil einer Initiative zum Ausbau der World Imagery-Grundkarte des meistgenutzten Kartendienstes in ArcGIS und wurden auf der diesjährigen Plenarsitzung der Esri UC besonders hervorgehoben.

Ab dem zweiten Halbjahr 2026 wird Airbus Bilddaten mit einer Auflösung von 30 cm bereitstellen, die ArcGIS-Anwendern weltweit aktuellere und detailliertere Bildinformationen bieten sollen. Die Bilddaten von Airbus sind besonders präzise und farbkonsistent und bieten eine nahezu wolkenfreie Abdeckung mit minimalem Dunst und geringen saisonalen Unterschieden zwischen angrenzenden Bildern.

Im Zuge der auf der UC 2026 angekündigten umfassenden Erweiterung von World Imagery hat Esri außerdem Vereinbarungen mit Nearmap und Vantor abgeschlossen. Die senkrecht aufgenommenen Bilddaten von Nearmap mit einer Auflösung von 20 cm werden für 200 Ballungsräume in den USA, Kanada, Australien und Neuseeland integriert und regelmäßig aktualisiert. Vantor wird weiterhin die globale Bilddatengrundlage für World Imagery bereitstellen, regelmäßige Aktualisierungen für Hunderte von Städten vornehmen und in ausgewählten großen Ballungsräumen Bilddaten mit einer Auflösung von 15 cm liefern.

"Airbus Defense and Space liefert seit mehr als 35 Jahren präzise und konsistente Bilddaten. Wir freuen uns, nun gemeinsam den nächsten Schritt in unserer Zusammenarbeit zu gehen", kommentiert Deane Kensok, Chief Technology Officer für ArcGIS-Content bei Esri. "Mit den verbesserten Bilddaten, die Airbus zur Sammlung der Grundkartendaten von Esri beisteuert, können wir die Arbeitsabläufe für Kartierung und Analyse bei Behörden, Unternehmen, gemeinnützigen Einrichtungen und wissenschaftlichen Institutionen noch besser unterstützen."

Weitere Informationen zu World Imagery und den neuesten Verbesserungen am ArcGIS Living Atlas finden Sie unter livingatlas.arcgis.com sowie in What's New in World Imagery vom Juli 2026.

Über Esri

Esri, der weltweit führende Anbieter von Software für geografische Informationssysteme (GIS), Standortinformationen und Kartierung, unterstützt seine Kunden dabei, das volle Potenzial von Daten auszuschöpfen, um Betriebs- und Geschäftsergebnisse zu verbessern. Esri wurde 1969 in Redlands im US-Bundesstaat Kalifornien gegründet. Die Software des Unternehmens wird von Hunderttausenden von Organisationen auf der ganzen Welt eingesetzt, darunter Fortune 500-Unternehmen, staatliche Stellen, gemeinnützige Einrichtungen und Universitäten. Esri verfügt über regionale Niederlassungen, internationale Vertriebspartner und Partner, die in über 100 Ländern auf sechs Kontinenten lokalen Support bieten. Mit seinem bahnbrechenden Engagement für Geodaten-Technologie und -Analytik entwickelt Esri die innovativsten Lösungen, die einen geografischen Ansatz zur Lösung einiger der komplexesten Probleme der Welt nutzen, indem sie diese in den entscheidenden Kontext des Standorts stellen. Besuchen Sie uns auf esri.com.

Copyright 2026 Esri. Alle Rechte vorbehalten. Esri, das Esri Globe-Logo, The Science of Where, ArcGIS, esri.com und @esri.com sind Marken, Dienstleistungsmarken oder eingetragene Marken von Esri in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und bestimmten anderen Gerichtsbarkeiten. Andere hierin erwähnte Unternehmen und Produkte oder Dienstleistungen können Marken, Dienstleistungsmarken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen markenrechtlichen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260820860477/de/

Contacts:

media.help@esri.com