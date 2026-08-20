Der Anbieter von Liquiditätslösungen für alternative Anlagen bereitet in den kommenden Monaten Kaufangebote für Intervallfonds vor und bestätigt zugleich die Fortsetzung seines Programms für nicht börsengehandelte BDCs

Cox Capital Partners, LP ("Cox Capital"), ein Anbieter von Liquiditätslösungen für Privatanleger mit illiquiden alternativen Anlagen, plant, sein bestehendes Kaufangebotsprogramm für nicht börsengehandelte Business Development Companies (BDCs) auf den schnell wachsenden Markt für Intervallfonds auszuweiten. Damit unterstreicht das Unternehmen seine Rolle als Anbieter von Liquiditätslösungen für das gesamte Private-Markets-Spektrum im Vermögensberatungssegment.

In den vergangenen sechs Jahren hat Cox Capital eine Plattform für die Anbahnung und Abwicklung von Sekundärliquiditätstransaktionen für Privatanleger in nicht börsengehandelten BDCs und anderen illiquiden Anlagevehikeln aufgebaut und dabei mit Finanzberatern und Intermediären bei unabhängigen Broker-Dealern, RIAs und großen Wertpapierhäusern kooperiert.

Heute hat Cox Capital Pläne vorgestellt, die Plattform auf Intervallfonds auszuweiten. Deren Wachstum hat Privatanlegern Zugang zu Private Credit, Private Equity und anderen alternativen Vermögenswerten mit begrenzter Liquidität eröffnet. Vorbehaltlich der Marktbedingungen und regulatorischen Anforderungen beabsichtigt ein verbundenes Unternehmen von Cox Capital, nach den anstehenden Rückkaufphasen der Fonds formelle Kaufangebote für mindestens drei Intervallfonds zu unterbreiten, die von drei verschiedenen Fondsinitiatoren verwaltet werden.

Die Ausweitung trägt dem strukturellen Bedarf an Sekundärliquiditätslösungen Rechnung, da Private Credit, Immobilien, Infrastruktur und andere alternative Strategien zunehmend auch Privatanleger anziehen.

"Unser Ziel ist es, dem Privatanlegermarkt das zu bieten, worauf institutionelle Anleger seit Langem zählen können: eine leicht zugängliche und dauerhaft verfügbare Quelle für Sekundärliquidität bei illiquiden alternativen Anlagen", so John Cox, Gründer und CEO von Cox Capital. "Liquidität ist nicht einfach nur ein Sicherheitsnetz in volatilen Märkten. Sie kann Beratern mehr Sicherheit geben, Kundenkapital in langfristige Anlagen zu investieren."

"Seit Langem nutzen institutionelle Anleger aktive Sekundärmärkte, um ihre Anlagepositionen zu steuern", berichtet Cox. "Wir denken, dass auch Privatanleger Zugang zu vergleichbaren Liquiditätslösungen haben sollten. Ohne verlässliche Liquiditätsoptionen könnten Private Markets ihr volles Potenzial im Vermögensberatungssegment kaum ausschöpfen."

Einige Fondsinitiatoren hätten den Vorteil eines außerbörslichen Kaufangebotsmechanismus erkannt, ergänzt Cox. Dieser könne das Vertrauen in Evergreen-Strukturen stärken, ohne die Kapitalbeschaffung am Primärmarkt zu beeinträchtigen.

Cox Capital und seine verbundenen Unternehmen haben kürzlich Kaufangebote für bestimmte öffentlich registrierte Fonds aufgelegt, die von HPS, Apollo, Ares und Blue Owl verwaltet werden. Vorbehaltlich der Markt- und Regulierungsbedingungen beabsichtigen Cox Capital und seine verbundenen Unternehmen, im weiteren Jahresverlauf sowie im Januar weitere Angebote zu unterbreiten. Dies zeigt das Bestreben des Unternehmens, Liquiditätslösungen verlässlich und dauerhaft bereitzustellen. Die genannten Fondsinitiatoren haben weder Cox Capital noch dessen Kaufangebotsprogramm befürwortet oder genehmigt.

Anders als Handelsplätze, die einen kontinuierlichen Handel ermöglichen wollen und Transaktionsgebühren erheben, erwerben Cox Capital und seine verbundenen Unternehmen Positionen direkt auf eigene Rechnung und stellen Anlegern keine gesonderte Handelsgebühr in Rechnung. Die Vergütung ist bereits im Angebotspreis enthalten, der in der Regel mit einem Abschlag auf den Nettoinventarwert des Fonds angesetzt wird. Gegebenenfalls werden die Angebotspreise im Rahmen regulierter Kaufangebote und öffentlicher Bekanntmachungen gemäß den SEC-Vorschriften veröffentlicht und nicht über Kursdatenfeeds von Börsen kommuniziert.

Über Cox Capital

Cox Capital ist spezialisiert auf Liquiditätslösungen für Anleger in illiquiden alternativen Anlagevehikeln, darunter nicht börsengehandelte BDCs und Intervallfonds. Über seine verbundenen Unternehmen und von ihm verwalteten Anlagevehikel führt Cox Capital Kaufangebote und andere maßgeschneiderte Sekundärtransaktionen durch. Damit unterstützt das Unternehmen Finanzberater und deren Kunden bei der Steuerung ihres Liquiditätsbedarfs im Zusammenhang mit komplexen Produkten und arbeitet zugleich eng mit Fondsinitiatoren und Intermediären zusammen.

Zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Aussagen zu den Plänen von Cox Capital und seinen verbundenen Unternehmen, ihre Aktivitäten auf den Markt für Intervallfonds auszuweiten, zu ihrer Absicht, Kaufangebote zu unterbreiten, und zu ihren Erwartungen hinsichtlich künftiger Angebote. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen und Annahmen und unterliegen Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit erwarteten Ergebnissen abweichen. Cox Capital übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zu berücksichtigen.

Wichtige Haftungsausschlüsse

Verweise auf Fondsinitiatoren, Fondsmanager oder andere Dritte in dieser Pressemitteilung dienen ausschließlich Informationszwecken. Diese Parteien haben weder Cox Capital noch dessen Kaufangebotsprogramm befürwortet, genehmigt oder gesponsert. Aus solchen Verweisen lässt sich keine Verbindung, Partnerschaft oder Geschäftsbeziehung ableiten.

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Kaufangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots noch eine Anlageberatung in Bezug auf Wertpapiere dar. Jedes von Cox Capital und seinen verbundenen Unternehmen unterbreitete Kaufangebot erfolgt ausschließlich gemäß den geltenden schriftlichen Angebotsunterlagen, die, sofern erforderlich, bei der Securities and Exchange Commission eingereicht und den berechtigten Wertpapierinhabern zugestellt werden. Diese Pressemitteilung ist weder als Anlageberatung noch als Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren zu verstehen.

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