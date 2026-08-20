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Holcim übernimmt Fermacell



20.08.2026 / 22:32 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Etablierter europäischer Anbieter nachhaltiger Wand- und Bodenbelagslösungen mit einem für 2026 erwarteten Umsatz von rund EUR 430 Millionen



Mit den Premium-Marken fermacell und Aestuver baut Holcim seinen wertschöpfungsstarken Bereich Building Solutions weiter aus



Run-Rate-EBITDA-Synergien von rund EUR 22 Millionen im dritten Jahr



Meilenstein in der Umsetzung von Holcims Strategie «NextGen Growth 2030», welche die Zukunft des nachhaltigen Bauens prägt

Holcim hat eine Vereinbarung über die Übernahme von Fermacell von James Hardie Industries plc unterzeichnet. Fermacell ist ein europaweit etablierter Anbieter nachhaltiger Wand- und Bodenlösungen mit einem für 2026 erwarteten Umsatz von rund EUR 430 Millionen. Das Unternehmen ist führend im Bereich hochleistungsfähiger Gipsfaser- sowie zementgebundener Platten und setzt auf nachhaltige Premium-Marken wie fermacell und Aestuver. Fermacell mit Hauptsitz in Düsseldorf (DEU) beschäftigt mehr als 1 000 Mitarbeitende und ist mit sechs hochmodernen Produktionsstandorten in 13 der attraktivsten Märkte Europas präsent. Mit der Übernahme baut Holcim sein Angebot an Wandlösungen, Bodenbelägen und Brandschutzlösungen in Europa weiter aus. Miljan Gutovic, Holcim CEO: «Diese strategische Übernahme ist ein weiterer Meilenstein in unserer Vision, der führende Partner für nachhaltiges Bauen zu sein, und beschleunigt den Ausbau unseres wertschöpfungsstarken Bereichs Building Solutions im Einklang mit unserer Strategie ‹NextGen Growth 2030›. fermacell und Aestuver ergänzen Holcims bestehende Premium-Marken Ytong, Silka, Hebel und Multipor - und erweitern unser Lösungsangebot für integrierte Bausysteme und für modulares Bauen. Ich freue mich, die talentierten Mitarbeitenden von Fermacell in unserem Team zu begrüssen.» Der Transaktionswert von EUR 840 Millionen entspricht einem impliziten Pro-forma-EBITDA-Multiple für 2027 von 9,5x bzw. 7,6x nach Synergien in Höhe von rund EUR 22 Millionen im dritten Jahr. Es wird erwartet, dass sich die Übernahme bereits im ersten Jahr positiv auf den Gewinn pro Aktie (EPS) auswirken wird. Die Transaktion steht im Einklang mit dem Bekenntnis von Holcim zu Finanzdisziplin und einer wachstumsorientierten Kapitalallokation. Sie erfolgt vorbehaltlich der üblichen Bedingungen und behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2027 abgeschlossen. Über Holcim

Holcim (SIX: HOLN) ist mit einem Umsatz von CHF 15,7 Milliarden im Jahr 2025 der führende Partner für nachhaltiges Bauen und schafft Mehrwert in allen Bereichen der gebauten Umwelt - von der Infrastruktur über die Industrie bis hin zu Gebäuden. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Zug in der Schweiz beschäftigt mehr als 50 000 Mitarbeitende in 45 Ländern in Europa, Lateinamerika sowie in Asien, im Nahen Osten und in Afrika. Es ist vom Top Employers Institute zu einem Global Top Employer gekürt worden. Holcim bietet für jede Stufe des Bauprozesses hochwertige Baustoffe und Baulösungen von Fundamenten und Bodenbelägen bis hin zu Wänden und Dächern und setzt dabei auf Premium-Marken wie ECOPact, ECOPlanet, ECOCycle und Ytong.



Weitere Informationen zu Holcim sind verfügbar unter www.holcim.com sowie auf LinkedIn .

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Haftungsausschluss - zukunftsgerichtete Aussagen:

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