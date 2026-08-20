Frankfurt am Main (ots) -Das Europa Open Air des hr-Sinfonieorchesters und der Europäischen Zentralbank am heutigen Donnerstagabend, 20. August, auf der Weseler Werft am Frankfurter Mainufer erfüllte musikalisch wie atmosphärisch wieder alle Erwartungen. Die Veranstalter zählten rund 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem Platz, zahlreiche weitere Menschen hörten sich das Konzert am gegenüberliegenden Ufer, auf Brücken, Booten oder auf Balkonen der umliegenden Wohnhäuser an.hr-Musikchef Michael Traub sagte: "Auch heute, bei unserem achten gemeinsamen Europa Open Air mit der EZB am Frankfurter Mainufer, war der Wettergott glücklicherweise auf unserer Seite und hat für einen wunderschönen Sommerabend gesorgt."Argentinische Tangoklänge mit französischer Note brachte der legendäre und von Astor Piazzolla beeinflusste Akkordeonist Richard Galliano mit. Gemeinsam mit dem hr-Sinfonieorchester und unter der Leitung von Alain Altinoglu präsentierte der weltbekannte Solist das Opale Concerto, eine eher selten gehörte Musikfarbe auf der Konzertbühne. Das Konzert unter freiem Himmel begann zuvor ebenfalls mit einem Highlight, als der Grammy-Gewinner und legendäre Bariton Kurt Elling gemeinsam mit der hr-Bigband auftrat.Michael Traub weiter: "Unsere beiden hr-Orchester haben das Publikum mit Jazz, Klassik und mit zwei Weltklassesolisten vor der fabelhaften Frankfurter Skyline verzaubert." Olaf Stötzler, Orchestermanager der hr-Bigband, ergänzte: "Die hr-Bigband hat heute für Gänsehaut beim Publikum gesorgt, und wir haben uns sehr gefreut, dass wir mit Kurt Elling einen echten Star an unserer Seite hatten. Das haben auch die vielen Konzertgäste hier am Mainufer geschätzt, sie alle waren begeistert."Die hr-Bigband eröffnete den Konzertabend um 18 Uhr mit dem US-amerikanischen Sänger Kurt Elling unter der Leitung von Jörg Achim Keller. Das hr-Sinfonieorchester spielte ab 20 Uhr unter der Leitung seines Chefdirigenten Alain Altinoglu. Solist war der Akkordeonist Richard Galliano.Das Konzert als Video-on-DemandDas Konzert gibt es zum Nacherleben in der ARD Mediathek, auf www.hr-sinfonieorchester.de, www.hr-bigband.de und auf YouTube.Pressefotos zum Download finden Sie hier:https://share.ard-zdf-box.de/s/CSFe8BSZjHqKCyYWeitere Informationen:www.hr-sinfonieorchester.dewww.hr-bigband.dewww.facebook.com/hrsinfonieorchesterwww.facebook.com/hrbigbandwww.youtube.com/hrsinfonieorchesterwww.youtube.com/hrbigbandPressekontakt:PressereferentinIsabel SchadTel.: 069 155 6823E-Mail: isabel.schad@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6337280