An der Wall Street geht die Furcht vor einer toxischen Gemengelage um. Schwache Walmart-Zahlen, kletternde Anleiherenditen und der anziehende Ölpreis setzen den US-Indizes spürbar zu. Der Dow Jones bricht dabei unter eine wichtige Schlüsselmarke ein. Droht den US-Märkten jetzt eine Korrektur?Geschäftszahlen von Walmart sowie erneut gestiegene Ölpreise und Anleiherenditen haben am Donnerstag dem US-Aktienmarkt zugesetzt. Der Dow Jones Industrial fiel unter die Marke von 53.000 Punkten auf den tiefsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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