Strategische Integration verbindet die wissenschaftliche Beschaffung mit Laborbetrieb, Bestandsverwaltung und EHS-Compliance

Scientist.com, die führende KI-gestützte Plattform zur Koordination von Forschung und Entwicklung sowie digitaler Marktplatz in der Life-Sciences-Branche, gab heute eine Erweiterung der Plattformfunktionen durch die Integration der Labormanagement- und EHS-Compliance-Tools von SciSure bekannt. Die Partnerschaft bietet Biopharma-Unternehmen einen einheitlicheren Arbeitsablauf, der die wissenschaftliche Beschaffung direkt mit dem Laborbetrieb verbindet.

"Indem wir die Funktionen von SciSure für Bestandsmanagement, Sicherheit und Compliance in das Scientist.com-Ökosystem integrieren, schließen wir die Lücke zwischen der Beschaffung von Reagenzien und deren sicherer Handhabung im Labor", sagte Jon Zibell, VP of Global Alliances bei SciSure. "Gemeinsam verbinden unsere Plattformen Produktinformationen, Sicherheitsprüfungen und Bestandsmanagement und bieten Forschungs-, Labor- und EHS-Teams mehr Transparenz von der Bestellanforderung bis zur Entsorgung."

Die Integration verbindet Beschaffung, Sicherheit, Bestandsverwaltung und Compliance in einem einzigen, vernetzten Arbeitsablauf. SciSure erweitert den einheitlichen Suchkatalog von Scientist.com um chemische Sicherheitsdaten aus seiner firmeneigenen Datenbank und ordnet Sicherheitsdatenblätter (SDS) innerhalb von SciSure zu. Wenn Forscher regulierte Reagenzien auswählen, wie beispielsweise brennbare Stoffe, Peroxidbildner oder kontrollierte Substanzen, kann die Integration interne Genehmigungsworkflows im Bereich Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (EHS) auslösen und den Schulungsstatus der Forscher über das Learning Management System (LMS) von SciSure überprüfen. Diese Partnerschaft gibt wissenschaftlichen Einrichtungen mehr Vertrauen in die Compliance ihrer Labore.

Sobald eine Bestellung eingeht, werden die Produktdetails automatisch in SciSure übertragen, um eine barcode- und RFID-gestützte Bestandsverwaltung zu ermöglichen, wobei Standort und Menge in Echtzeit aktualisiert werden. SciSure erweitert diese Transparenz dann auf den Bereich der Compliance, indem es Bestände automatisch den entsprechenden behördlichen Meldepflichten zuordnet und die gemäß Brandschutzvorschriften zulässigen Höchstmengen (MAQs) aktualisiert. Zusammen schließen diese Funktionen eine entscheidende Lücke zwischen dem Einkauf und der Bestandsverwaltung im Labor.

"Durch die Integration der umfassenden Bestands- und Compliance-Funktionen von SciSure in unsere bestehende Plattform können wir einen nahtlosen Arbeitsablauf von der Bestellung bis zum Labor schaffen", sagte Emily Nault, SVP Strategic Client Relationships bei Scientist.com. "Indem wir den Einkauf mit dem Abgleich von Sicherheitsprofilen, dem automatisierten Wareneingang, der Bestandsverwaltung und der Compliance-Nachverfolgung verknüpfen, haben wir den Bestellprozess optimiert und bieten unseren Kunden gleichzeitig die Transparenz und die behördliche Kontrolle, die sie benötigen."

Um mehr über die erweiterten Plattformfunktionen von Scientist.com zu erfahren, vereinbaren Sie eine Live-Demo unter www.scientist.com.

Über Scientist.com

Scientist.com ist die führende KI-gestützte Plattform zur Koordination von Forschung und Entwicklung sowie der Online-Marktplatz für die Life-Science-Branche. Die Plattform vereinfacht die Wirkstoffforschung und die klinische Entwicklung durch:

Optimierung der Beschaffung komplexer Forschungsdienstleistungen und -materialien

Beschleunigung von Innovationen durch schnellere Lieferantensuche, wettbewerbsorientierte Ausschreibungen und standardisierte Arbeitsabläufe

Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Richtlinien durch integrierte Prüfungen und Überwachung vor Projektbeginn

Vernetzung von Wissenschaftlern mit einem globalen Netzwerk vorqualifizierter Lieferanten, die hochspezialisierte wissenschaftliche Kompetenzen, Technologien und Datenbestände bereitstellen

Scientist.com betreibt sichere, geschlossene Marktplätze für viele der weltweit größten Pharmaunternehmen und Hunderte von Biotech-Firmen und unterstützt diese dabei, ausgelagerte F&E-Aktivitäten in den Bereichen Entdeckung, präklinische, translationale und klinische Forschung zu digitalisieren und zu harmonisieren. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Solana Beach, Kalifornien, und verfügt über Teammitglieder, die Kunden und Lieferanten weltweit betreuen. Weitere Informationen finden Sie unter www.scientist.com.

Über SciSure

SciSure ist die Scientific Management Platform (SMP), die ELN, LIMS, Bestandsverwaltung und EHS in einem einheitlichen System für Life-Science-Labore vereint. SciSure wurde auf Skalierbarkeit und Einfachheit ausgelegt, ersetzt fragmentierte Tools und bietet Wissenschaftlern, LabOps- und Compliance-Teams die Übersicht und Kontrolle, die sie benötigen, um Forschung sicher und zuverlässig durchzuführen. Besuchen Sie uns unter scisure.com.

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