Zu den Zuschlägen gehören bedeutende Auftragsvergaben für Öl- und Gasprojekte in der MENA-Region und in Kanada sowie das bisher größte Einzelprojekt des Unternehmens zur Leckageerkennung und zu seinen wichtigen Leistungen gehört darüber hinaus eine anhaltende Expansion in seinem neuen Werk in Ohio.

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH), ein weltweit führender Anbieter von maßgeschneiderten Rohrsystemen und Korrosionsschutzlösungen, gab heute bekannt, dass sich das Unternehmen während des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2026 neue Aufträge im Wert von mehr als 67 Millionen US-Dollar sicherte, was eine starke Nachfrage in den strategisch wichtigen Zielmärkten und Regionen widerspiegelt. Die Aufträge verstärken den Auftragsbestand von Perma-Pipe zusätzlich und bieten eine bessere Transparenz hinsichtlich des zukünftigen Umsatzwachstums. Der Auftragsbestand des Unternehmens bleibt über Regionen, Kunden und Endmärkte hinweg gut diversifiziert.

Das Unternehmen verzeichnete weiterhin eine starke Nachfrage in seinen Kernmärkten Öl und Gas sowie im Infrastrukturbereich, wobei gleichzeitig ein wichtiges Neugeschäft in aufkommenden Anwendungsbereichen erschlossen wird, einschließlich fortschrittlicher Leckageerkennungs- und Überwachungslösungen.

Im Verlauf des Quartals sicherte sich Perma-Pipe nennenswerte Öl- und Gas-Aufträge sowohl in der MENA-Region als auch in Kanada und stärkte somit die Position des Unternehmens als zuverlässiger Lieferant für unsere Kunden, die bedeutende Investitionen in die Energieinfrastruktur tätigen. Darüber hinaus hat das Unternehmen sein bisher größtes einzelnes Leckageerkennungsprojekt an Land gezogen, was den steigenden Bedarf für die gezielten Leckageerkennungs- und Überwachungssysteme von Perma-Pipe weiter unterstreicht. Dies erweitert die Möglichkeiten des Unternehmens in diesem strategisch wichtigen Markt.

In Nordamerika baute das neue Werk in Ohio einen Auftragsüberhang auf, was die Strategie des Unternehmens unterstützt, die inländische Fertigungskapazität zu erweitern und Perma-Pipe in die Lage versetzt, den wachsenden Bedarf an kritischen Infrastrukturen zu erfüllen und die steigende Nachfrage nach Energieprojekten in der Region zu bedienen.

Marc Huber, Senior Vice President, North America, erklärte:

"Das zweite Quartal war ein weiteres starkes Quartal für unser Nordamerika-Geschäft mit wichtigen neuen Großaufträgen in den Bereichen Öl Gas sowie Infrastruktur. Unser Werk in Ohio etabliert sich immer mehr als eine bedeutende Fertigungsplattform für die Region und wir sind vom Umfang der Kundenaktivität und Qualität der potenziellen Geschäftsmöglichkeiten in unserer Pipeline ermutigt. Die Kombination aus einem hohen Auftragsbestand und einer anhaltenden Nachfrage stärkt unser Vertrauen in die langfristigen Wachstumsaussichten für Nordamerika."

Adham Al Sharkawi, Senior Vice President, MENA, erläuterte:

"Die MENA-Region gilt als einer der dynamischsten Märkte für Perma-Pipe. Wir haben im Laufe des Quartals bedeutende Aufträge im Bereich Öl und Gas erhalten und, was wichtig ist, wir haben unser größtes Leckageerkennungsprojekt in der Region gewonnen. Dies ist ein bedeutender Meilenstein für unser Geschäft in der MENA-Region und zeigt, dass unsere Fähigkeiten weit über unsere traditionellen Märkte hinausgehen. Wir sehen weiterhin erhebliche Chancen im Öl- und Gassektor und in den Bereichen Flüssigerdgas (LNG), Fernwärme und kritische Infrastruktur, die durch große Investitionsprogramme in der gesamten Region unterstützt werden."

Saleh Sagr, President und CEO von Perma-Pipe International Holdings, Inc., erklärte:

"Unsere Buchungen für das zweite Quartal in Höhe von 67 Millionen US-Dollar stellen einen weiteren wichtigen Schritt in unserer Wachstumsstrategie dar. Wir sehen eine breite Nachfrage in unseren fünf strukturell wachsenden Endmärkten mit besonders starkem Schwung im Öl- und Gassektor in der MENA-Region und in Kanada. Bei dem Zuschlag für unser erstes großes Leckageerkennungsprojekt in der MENA-Region handelt es sich darüber hinaus um eine wichtige Entwicklung, da wir in neue Anwendungen und Märkte expandieren.

"Ebenso wichtig ist, dass wir in unserem neuen Werk in Ohio weiterhin einen starken Auftragsbestand aufbauen, wobei unsere MENA-Aktivitäten von bedeutenden Investitionen in der gesamten Region profitieren. Mit Blick in die Zukunft sehen wir eine überzeugende Pipeline an Möglichkeiten, insbesondere in den Bereichen Öl Gas (O&G) und Wassersicherheit in der MENA-Region, in denen nationale Investitionsprogramme und große Entwicklungen im Bereich der Energieinfrastruktur das schaffen, was unserer Ansicht nach eine mehrjährige Wachstumschance für Perma-Pipe sein kann

"Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, diese starke Marktchance bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung disziplinierter Ausführung, operativer Exzellenz und finanzieller Leistung in profitables Wachstum umzuwandeln. Der Aufschwung, den wir in unseren Geschäftsbereichen erleben gibt uns Vertrauen in unsere Fähigkeit, unsere Ergebnisse weiter zu verbessern und langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen", erläuterte Saleh Sagr abschließend.

Über Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH) ist ein weltweiter Marktführer für technische Rohrleitungs- und Korrosionsschutzlösungen. Das Unternehmen liefert vorisolierte Rohrsysteme, Leckageerkennungssysteme und verwandte technisch entwickelte Produkte und Dienstleistungen für Kunden in den Bereichen Energie, Fernwärme und Infrastruktur sowie in den Märkten für Öl und Gas, Wassertransport und andere kritische Infrastrukturen.

Perma-Pipe betreibt Produktions- und Serviceeinrichtungen in ganz Nordamerika, im Nahen Osten, in Nordafrika, Indien und anderen strategischen Märkten. Das Unternehmen ist somit in der Lage, Kunden weltweit zu bedienen, während es gleichzeitig lokale Fertigungs- und Entwicklungskapazitäten bereitstellt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.permapipe.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen und andere Informationen in dieser Pressemitteilung, die durch die Verwendung zukunftsgerichteter Terminologie gekennzeichnet sind, stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung dar und unterliegen den darin festgelegten Safe-Harbor-Bestimmungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die erwartete zukünftige Leistung und Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Diese Aussagen sind unter Berücksichtigung der vielen Risiken und Ungewissheiten zu betrachten, die mit der Geschäftstätigkeit und dem Geschäftsumfeld des Unternehmens verbunden sind. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: (i) die Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit auf die Betriebsergebnisse, die Finanzlage und die Cashflows des Unternehmens; (ii) Schwankungen des Öl- und Erdgaspreises und deren Auswirkungen auf das Auftragsvolumen für die Produkte des Unternehmens; (iii) die Fähigkeit des Unternehmens, alle Auflagen seiner Kreditfazilitäten zu erfüllen; (iv) die Fähigkeit des Unternehmens, seine Schulden zurückzuzahlen und auslaufende internationale Kreditfazilitäten zu verlängern; (v) die Fähigkeit des Unternehmens, seinen strategischen Plan effektiv umzusetzen und Rentabilität und positive Cashflows zu erzielen; (vi) die Auswirkungen der globalen Konjunkturschwäche und Volatilität; (vii) Schwankungen der Stahlpreise und die Fähigkeit des Unternehmens, Stahlpreissteigerungen durch Preiserhöhungen für seine Produkte auszugleichen; (viii) der Zeitpunkt des Auftragseingangs, der Ausführung, der Lieferung und der Abnahme der Produkte des Unternehmens; (ix) Rückgänge der staatlichen Ausgaben für Projekte, bei denen Produkte des Unternehmens zum Einsatz kommen, sowie Herausforderungen hinsichtlich der Liquidität und des Zugangs zu Kapitalmitteln für die nichtstaatlichen Kunden des Unternehmens; (x) die Fähigkeit des Unternehmens, erfolgreiche Vereinbarungen über die Abrechnung nach Baufortschritt für seine Großaufträge auszuhandeln; (xi) aggressive Preispolitik bestehender Wettbewerber und der Eintritt neuer Wettbewerber in die Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist; (xii) die Fähigkeit des Unternehmens, Rohstoffe zu günstigen Preisen einzukaufen und gute Beziehungen zu seinen Lieferanten aufrechtzuerhalten; (xiii) die Fähigkeit des Unternehmens, Produkte ohne versteckte Mängel herzustellen und von Lieferanten, die dem Unternehmen möglicherweise fehlerhafte Materialien liefern, Schadenersatz zu erhalten; (xiv) Kürzungen oder Stornierungen von Aufträgen, die im Auftragsbestand des Unternehmens enthalten sind; (xv) die Fähigkeit des Unternehmens, eine Forderung im Zusammenhang mit einem Projekt im Nahen Osten einzutreiben; (xvi) Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den internationalen Geschäftsaktivitäten des Unternehmens; (xvii) die Fähigkeit des Unternehmens, Führungskräfte und Schlüsselpersonal zu gewinnen und zu halten; (xviii) die Fähigkeit des Unternehmens, die erwarteten Vorteile seiner Wachstumsinitiativen zu erzielen; (xix) die Fähigkeit des Unternehmens, Änderungen der Steuervorschriften und -gesetze zu interpretieren; (xx) die Fähigkeit des Unternehmens, seine vorgetragenen Betriebsverluste zu nutzen; (xxi) Rückbuchungen zuvor verbuchter Umsätze und Gewinne aufgrund ungenauer Schätzungen im Zusammenhang mit der Umsatzrealisierung nach dem Fertigstellungsgrad; (xxii) das Versäumnis des Unternehmens, eine wirksame interne Kontrolle über die Finanzberichterstattung einzurichten und aufrechtzuerhalten; und (xxiii) die Auswirkungen von Cybersicherheitsbedrohungen auf die Informationstechnologiesysteme des Unternehmens. Aktionäre, potenzielle Investoren und andere Leser werden dringend gebeten, diese Faktoren bei der Bewertung der zukunftsgerichteten Aussagen sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Ausführlichere Informationen zu Faktoren, die unsere Leistung beeinflussen können, finden Sie in unseren bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen, die unter https://www.sec.gov und im Bereich "Investor Center" auf unserer Website (http://investors.permapipe.com) zur Verfügung stehen.

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